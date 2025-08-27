Ludwigshafen – Kassenöffnung der Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Dienstag, 9.9.2025 öffnet die Kasse des Theaters im Pfalzbau nach der Sommerpause wieder ihre Pforten. Die ersten Käuferinnen und Käufer werden von der Theaterleitung um 10.30 Uhr mit Blumen sowie Kaffee und Brezeln für alle begrüßt.
Ab diesem Zeitpunkt kann man Karten für alle Vorstellungen der Pfalzbau Bühnen bis Ende Dezember 2025 erwerben. Die Festspiele Ludwigshafen 2025 locken vom 3.10. bis zum 13.12.2024 mit einem abwechslungsreichen Programm.
Die ersten Veranstaltungen der kommenden Spielzeit sind:
SO, 28.09.25, 16:00 Uhr Summ & Brumm
MO, 29.09.25, 10:00 Uhr Kinderstück ab 3 Jahren
Theater Marabu Bonn
FR, 03.10.25, 19:30 Uhr, Premiere Maß für Maß
SA, 04.10.25, 19:30 Uhr Von William Shakespeare
SO, 05.10.25, 14:30 Uhr Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
FR, 10.10.25, 19:30 Uhr „Man wird ja wohl noch sagen dürfen …“
Jana Simon im Gespräch mit Svenja Flaßpöhler
Salon Populaire
SA, 11.10.25, 19:30 Uhr SER
Flamenco-Ballettabend von Sergio Bernal
Sergio Bernal Dance Company
Die Öffnungszeiten der Theaterkasse sind wie folgt:
Dienstag bis Freitag: 10.30 bis 13.00 und 16.30 bis 18.30 Uhr
Telefonisch Dienstag bis Freitag: 11.00 bis 18.30 Uhr
Kartenreservierungen unter Tel. 0621/504-2558 oder per E-Mail: Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de.
