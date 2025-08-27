Ludwigshafen – Kassenöffnung der Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Dienstag, 9.9.2025 öffnet die Kasse des Theaters im Pfalzbau nach der Sommerpause wieder ihre Pforten. Die ersten Käuferinnen und Käufer werden von der Theaterleitung um 10.30 Uhr mit Blumen sowie Kaffee und Brezeln für alle begrüßt.

Ab diesem Zeitpunkt kann man Karten für alle Vorstellungen der Pfalzbau Bühnen bis Ende Dezember 2025 erwerben. Die Festspiele Ludwigshafen 2025 locken vom 3.10. bis zum 13.12.2024 mit einem abwechslungsreichen Programm.

Die ersten Veranstaltungen der kommenden Spielzeit sind:

SO, 28.09.25, 16:00 Uhr Summ & Brumm

MO, 29.09.25, 10:00 Uhr Kinderstück ab 3 Jahren

Theater Marabu Bonn

FR, 03.10.25, 19:30 Uhr, Premiere Maß für Maß

SA, 04.10.25, 19:30 Uhr Von William Shakespeare

SO, 05.10.25, 14:30 Uhr Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen

FR, 10.10.25, 19:30 Uhr „Man wird ja wohl noch sagen dürfen …“

Jana Simon im Gespräch mit Svenja Flaßpöhler

Salon Populaire

SA, 11.10.25, 19:30 Uhr SER

Flamenco-Ballettabend von Sergio Bernal

Sergio Bernal Dance Company

Die Öffnungszeiten der Theaterkasse sind wie folgt:

Dienstag bis Freitag: 10.30 bis 13.00 und 16.30 bis 18.30 Uhr

Telefonisch Dienstag bis Freitag: 11.00 bis 18.30 Uhr

Kartenreservierungen unter Tel. 0621/504-2558 oder per E-Mail: Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de.

QUelle Theater im Pfalzbau