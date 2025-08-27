Landau – Steinewerfer in Offenbach

Offenbach / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Von einer Fußgängerbrücke über die L509 warfen am gestrigen Dienstagabend gegen 20:20 Uhr zwei oder drei Kinder oder Jugendliche Steine auf die Landstraße und trafen einen PKW, der im selben Moment unter der Brücke hindurchfuhr. Der PKW wurde durch die Steine beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Steinewerfern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 6. September 2025, lädt das Hallenbad Köpfel anlässlich der Heidelberger Schlossbeleuchtung zu einer langen Sauna-Nacht ein. Vielseitiges Aufgussprogramm bis 22 Uhr Das Bad und die Sauna haben an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Die Saunagäste erwarten ab 13 Uhr stündlich Aufgüsse mit verschiedenen ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg leisten Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationsgeschichte einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Ihre Betriebe stehen für Engagement, Innovationskraft und Vielfalt – und sie öffnen als Ausbilder oftmals jungen Zugewanderten die Tür in eine selbstbestimmte Zukunft. Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrs im September und zum Abschluss ihrer ...
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und die Planung für das Herbstprogramm läuft bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Walderholung im Herbst wieder in die lebendige Kinderstadt „Speyerchen". Hier können die Kinder verschiedene Berufe ausprobieren, Taler verdienen und ausgeben – ganz wie in einer echten ...
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Offener Brief an die Stadtverwaltung & Stadtrat :Bürgerinitiative lehnt Pläne der Stadtspitze für das Palatineo(1) als neuen Rathausstandort ab. Sind langfristige Mietverträge für die Kommune nicht teurer als eigene neue Verwaltungsbauten? Die Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen spricht sich gegen die Pläne der Stadtspitze aus, langfristig ein Rathaus bzw. die Stadtverwaltung als Mieter ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, den 14. September 2025, bieten die Stadtwerke Heidelberg Führungen an den Heidelberger Bergbahnen an. Wagenbegleiter Martin Wenger gibt während der Fahrt auf den Königstuhl an den einzelnen Stationen Einblicke in die Geschichte der Bergbahnen und ihre Technik, die sich im Laufe der Jahre verändert ...
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Sitzung des Ortsbeirats Rheingönheim ist am Dienstag, 26. August 2025, das Leitbild für die zukünftige Entwicklung des Ortskerns präsentiert worden. Die Präsentation des damit beauftragten Planungsbüros umfasste zusätzlich die Ergebnisse der möglichen Maßnahmen aus den fünf Handlungsfeldern "Öffentlicher Raum und Klima", "Mobilität", "Wohnen und Stadtgestaltung", "Soziale Infrastruktur und Miteinander" ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die derzeit laufenden Bauarbeiten in der Eppelheimer Straße werden sich verlängern. Bei der Freilegung der Kompensatoren hat sich gezeigt, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, die vorher nicht absehbar waren. Zudem sind bei den Bauarbeiten Schäden an einem Kompensatorenschacht entstanden, die in diesem Zuge ebenfalls behoben werden, um eine spätere erneute ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg führt ab Montag, 1. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. September 2025, Bauarbeiten in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen durch. Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Hausnummer 86. Auf einer Länge von 25 Metern werden dort der Asphalt auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg erneuert sowie ...
Rhein-Neckar-Kreis – Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, den 22.08.2025 wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Bis Anfang August wohnte die Vermisste in Neckargemünd. Zurzeit ist die Vermisste ohne festen Wohnsitz. Als möglicher Hinwendungsort gilt der Hamburger Raum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Die ...
Haßloch – Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Montagabend kam es auf der A65 bei Haßloch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach rechts von der Fahrbahn abkam.
