Heppenheim – Familienfest „Rauf auf die Burg” zum zweiten Mal auf der Starkenburg

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In mittelalterliche Kostüme schlüpfen, Bogensehnen surren lassen, ihre Geschicklichkeit beim Armbrustschießen testen und vieles mehr können Familien am Sonntag, den 14.09.2025, von 11:00 bis 18:00 Uhr beim Familienfest „Rauf auf die Burg” auf der Heppenheimer Starkenburg. Der Eintritt ist frei.

Jedes Jahr findet die Veranstaltung auf einer anderen Burg entlang des Burgensteigs statt. Heppenheim ist nach 2023 bereits zum zweiten Mal Ausrichter. Der Burgensteig Bergstraße ist ein 120 Kilometer langer Qualitätswanderweg, der von Darmstadt nach Heidelberg führt und über 30 Burgen, Schlösser und Kultstätten passiert.

„Spiel und Spaß rund um die Starkenburg” versprechen Tourist Information Heppenheim und Tourismus Service Bergstrasse e.V. für das gemeinsam organisierte Familienfest. Geboten werden: Burgführungen, Kindertheater, Kreativworkshops, Mittelalterliches Fotostudio, Bogenschießen, Armbrustschießen, Waffenschau, Kids Highland Games und Aktionsstände z.B. von Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Fairtrade, Nibelungensteig und genial regional. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen Jugendherberge und Burgschänke. Eine tolle Rastmöglichkeit ist auch am Waldspielplatz unterhalb der Burg mit Sechseck-Schaukel, großer Robinienholz-Kletteranlage und Spielturm. Unterstützt wird die Veranstaltung von der RÖHRIGgranit® GmbH.

Rund eine Stunde sollte man von der Innenstadt ausgehend für den Aufstieg einplanen, denn passend zum Motto der Veranstaltung „Lauf doch rauf” ist der Naturpark-Parkplatz nahe der Burg Ausstellern und mobilitätseingeschränkten Personen vorbehalten. Parkmöglichkeiten gibt es am Graben und Parkhof, sowie in den Parkhäusern Stadthaus, Altstadt und Innenstadt. Also Wanderschuhe an, Rucksack schultern und los geht die Tour zur Starkenburg. Hinauf zur Burg führt maßstabsgerecht durch unser Sonnensystem der Geopark-Lehrpfad „Planetenweg”. Auf einer Länge von ca. zwei Kilometern bietet er traumhafte Ausblicke auf die Heppenheimer Altstadt und auf 13 Infotafeln Wissenswertes über Planeten, Kleinplaneten, Kometen und natürlich die Milchstraße. Ein Quiz zum Weg gibt es zum Download unter https://www.heppenheim.de/heppenheim-erleben/sehenswuerdigkeiten/themenrundwege/planetenweg/.

Für Wein- und Wanderbegeisterte bietet der ehemalige Kellermeister der Bergsträßer Winzergenossenschaft Hans-Jürgen Weber um 10:30 Uhr und um 14:00 Uhr jeweils eine ca. zweistündige Wanderung mit 3er Weinprobe ab dem Marktplatz bis zum Naturpark-Parkplatz unterhalb der Burg an. Tickets für die Führungen sind im Vorfeld in der Tourist Information für 15,00 € zu erwerben. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Führung begrenzt. Der Abstieg von der Burg erfolgt auf eigene Faust. Wetterfeste Kleidung, Wanderschuhe und Trittsicherheit sind nötig.

Foto Quelle „Stadt Heppenheim”.