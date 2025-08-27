Heidelberg – Ziegelhausen: Bauarbeiten in der Kleingemünder Straße ab 1. September für drei Wochen – Verkehrseinschränkungen auf Höhe der Hausnummer 86

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg führt ab Montag, 1. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. September 2025, Bauarbeiten in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen durch. Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Hausnummer 86. Auf einer Länge von 25 Metern werden dort der Asphalt auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg erneuert sowie beschädigte Bordsteine und Rinnenplatten ausgetauscht.

Die Kleingemünder Straße auf Höhe der Hausnummer 86 bleibt während der Bauarbeiten für den motorisierten Verkehr sowie für Radverkehr grundsätzlich befahrbar. Es ist jedoch mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, da der Verkehr von zwei mobilen Baustellenampeln geregelt wird. Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, den für sie eingerichteten Schutzstreifen zu benutzen.

Quelle: Stadt Heidelberg