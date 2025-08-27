Heidelberg – Sauna-Nacht zur Schlossbeleuchtung im Hallenbad Köpfel



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 6. September 2025, lädt das Hallenbad Köpfel anlässlich der Heidelberger Schlossbeleuchtung zu einer langen Sauna-Nacht ein.

Vielseitiges Aufgussprogramm bis 22 Uhr

Das Bad und die Sauna haben an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Die Saunagäste erwarten ab 13 Uhr stündlich Aufgüsse mit verschiedenen Duftrichtungen sowie eine stimmungsvolle Beleuchtung in Bad und Sauna.

„In Sichtweite unseres Köpfelbads bietet sich ein toller Blick auf die Schlossbeleuchtung. Gemeinsam mit der Pächterin unseres Bistros wollen wir diese Gelegenheit nutzen, unseren Badegästen einen schönen Abend zu ermöglichen: entspannt saunieren, gut essen und dann den Blick auf das Feuerwerk genießen“, sagt Inge Ollmann, Leiterin der Bäderbetriebe.

Güven’s Bistro bietet Büfett und Blick auf Schlossbeleuchtung

Das Bistro im Hallenbad Köpfel lädt bis nach dem Feuerwerk zum Verweilen auf der Terrasse ein. Ab 18 Uhr erhalten Badegäste für 15 Euro kulinarische Köstlichkeiten am offenen Büfett. Externe Gäste, die nicht zuvor im Bad waren, zahlen 17,50 Euro für das Büfett, Kinder bis zum 14. Lebensjahr 9,90 Euro. Nur wenige Meter von der Terrasse bietet sich den Besucherinnen und Besuchern ein Blick auf die Schlossbeleuchtung mit Feuerwerk, die gegen 22.15 Uhr beginnt.

Für das Bad und die Sauna gelten die regulären Eintrittspreise. Kassenschluss ist eine Stunde vor Schließung des Bads. Weitere Informationen auch unter www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg