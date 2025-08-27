Heidelberg – Bahnstadt: Arbeiten an Eppelheimer Straße – Verlängerung der Maßnahme bis Mitte Oktober 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die derzeit laufenden Bauarbeiten in der Eppelheimer Straße werden sich verlängern.

Bei der Freilegung der Kompensatoren hat sich gezeigt, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, die vorher nicht absehbar waren. Zudem sind bei den Bauarbeiten Schäden an einem Kompensatorenschacht entstanden, die in diesem Zuge ebenfalls behoben werden, um eine spätere erneute Aufgrabung zu umgehen.

Für die Zeit der Bauarbeiten wurden zwei provisorische Umgehungsstraßen eingerichtet. Sie ermöglichen, dass die Eppelheimer Straße weiterhin in beide Richtungen befahrbar bleibt. Alle Gewerbebetriebe entlang der Straße sind durchgängig erreichbar.

Neugestaltung der Eppelheimer Straße

Die Stadt Heidelberg gestaltet die Eppelheimer Straße zwischen Czernybrücke und Bauhaus neu, um den Abschnitt sicherer und komfortabler für alle Verkehrsteilnehmenden zu machen. Rad- und Gehwege werden erneuert und verbreitert, die Straße barrierefrei ausgebaut und zusätzlich neues Grün gepflanzt. Die Eppelheimer Straße ist zusammen mit dem Czernyring eine wichtige Verbindung zur Bahnstadt und Teil einer zentralen Verkehrsachse in Heidelberg.

Der erste Bauabschnitt zwischen Czernybrücke, Luxor-Kino und Da-Vinci-Straße ist seit Sommer 2024 abgeschlossen.

Weitere Informationen und eine Umleitungsgrafik gibt es online unter www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse.

Quelle: Stadt Heidelberg

