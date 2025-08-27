Haßloch – NACHTRAG: Tödlicher Verkehrsunfall – Freiwillige Feuerwehr Haßloch im Einsatz

Haßloch/A65/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.08.2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Haßloch um 23.32 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A65 alarmiert. Auf der Fahrspur Richtung Karlsruhe war ein PKW verunfallt und kam im Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Der alleinbeteiligte Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bei eintreffen an der Einsatzstelle war zunächst unklar ob ein weiterer Insasse abgängig ist. Der Nahbereich der Einsatzstelle wurde infolgedessen mit einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera abgesucht.



Die Feuerwehr Haßloch unterstützte hier bodengebunden ebenfalls mit einer Wärmebildkamera. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Batterie ab und leuchtete die Einsatzstelle aus. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut. Für die Dauer der Maßnahmen war der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Die Feuerwehr Haßloch war mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Daneben waren die Autobahnpolizei, die Autobahnmeisterei, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungswagen an der Einsatzstelle. Zur Unfallursache kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Quelle Feuerwehr Haßloch

MRN-News Meldung 26.08.2025:

