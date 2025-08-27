Haßloch – Auto am Parkfriedhof aufgebrochen – Zeugen gesucht

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Montag, den 25.08.2025, wurde zwischen 15:00 – 15:15 Uhr ein Pkw in Haßloch aufgebrochen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz “Am Parkfriedhof” abgestellt. Es wurde die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und eine schwarze Handtasche samt Inhalt vom Beifahrersitz entwendet.



Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung setzen.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie niemals Wertgegenstände oder Behältnisse, in denen Wertgegenstände vermutet werden könnten, offen im Fahrzeug liegen und schließen Sie das Fahrzeug immer ordnungsgemäß ab!