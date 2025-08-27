Grünstadt – Wohnungseinbruch

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Unbekannte brachen gestern (26.08.25) im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 14:30 Uhr in eine Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die nur geschlossene, aber nicht verschlossene Wohnungstür wurde auf unbekannte Art durch die Täter geöffnet. Entwendet wurde Bargeld.

Wer hat im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Melden Sie sich bei der Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße unter 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de

Die Polizei rät:

– Wenn Sie Ihr Haus/Ihre Wohnung verlassen – auch nur für kurze

Zeit schließen Sie unbedingt Ihre Haustür/Ihre Wohnungstür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.