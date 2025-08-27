  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

27.08.2025, 10:22 Uhr

Frankenthal – Attraktivierung der Innenstadt – Intensivreinigung startet am 1. September

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Frankenthaler Innenstadt erhält ein sichtbares Plus an Attraktivität: Ab Montag, 1. September, beginnt die umfassende Intensivreinigung der Fußgängerzone und der wichtigsten Einkaufsstraßen. In den kommenden Wochen werden hartnäckige Verschmutzungen wie Kaugummireste, Grauschleier oder Ölspuren gründlich entfernt. Ziel ist es, die Innenstadt spürbar aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen, Bürger und Gäste nachhaltig zu verbessern.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt: „Sauberkeit ist ein entscheidender Faktor dafür, wie Menschen unsere Innenstadt wahrnehmen. Mit der Intensivreinigung gehen wir gezielt gegen hartnäckige Verschmutzungen vor, die sich über viele Jahre angesammelt haben und mit den üblichen Reinigungsmethoden nicht mehr zu entfernen sind. Die Maßnahme ist ein sichtbares Signal, dass wir es ernst meinen mit der Attraktivierung unserer Innenstadt. Sie ist Teil unseres 40-Punkte-Plans, mit dem wir Frankenthal Schritt für Schritt zu einem noch lebenswerteren, moderneren und einladenderem Zentrum entwickeln wollen.“

Auf einer Gesamtfläche von rund 25.000 Quadratmetern – von der Speyerer Straße über die Fußgängerzone bis hin zu Kornmarkt, Willy-Brandt-Anlage und Teilen der Karolinenstraße – werden hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Dazu zählen Kaugummireste, Grauschleier, Reifenabrieb, Algen, Moos, Öl- und Fettflecken, die mit herkömmlichen Methoden der kommunalen Straßenreinigung nicht mehr zu beseitigen sind.

Die niederländische Firma Jadon, die auf diese Verfahren spezialisiert ist, setzt dafür ein Hochdruck-Dampfreinigungsfahrzeug ein. Mit über 100 Grad heißem Wasser werden die Verschmutzungen gelöst und sofort abgesaugt, sodass sie sich nicht erneut ablagern können. Anschließend werden die Flächen mit Niederdruckwasser nachgespült, um die Pflasterfugen wieder einzuschlämmen. Unzugängliche Stellen werden zusätzlich manuell nachbearbeitet.

Der vorläufige Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten in der Speyerer Straße, Ecke Mühlstraße beginnen. Von dort arbeitet sich das Reinigungsfahrzeug über die Hauptachsen in der Fußgängerzone Richtung Rathausplatz vor. Gereinigt wird anfangs montags, mittwochs und donnerstags; die Wochenmarkttage bleiben ausgenommen. In den Seitenstraßen erfolgen die Arbeiten montags bis freitags. Je nach Fortschritt kann es zu Anpassungen im Ablauf kommen.

In später betroffenen verkehrsberuhigten Bereichen werden Straßensperrungen eingerichtet, damit Parkflächen für die Reinigung zugänglich sind. Gastronomen und Händler mit Außenbestuhlungen oder Warenauslagen im öffentlichen Raum werden rechtzeitig informiert und gebeten, diese während der Reinigung zu entfernen. Das Citymanagement sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reinigungsfirma werden hierzu rechtzeitig informieren und stehen vor und während der Arbeiten jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Maßnahme wird zu 90 Prozent aus Fördermitteln des Landesprogramms „Innenstadt-Impulse“ finanziert. Der Eigenanteil der Stadt liegt damit im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Intensivreinigung ist Teil des 40-Punkte-Plans Innenstadt, mit dem die Stadtverwaltung die Aufenthaltsqualität, Sauberkeit und Attraktivität der Frankenthaler Innenstadt nachhaltig steigern möchte. Neben Maßnahmen zur Sauberkeit gehören dazu unter anderem Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raums, zur Förderung des Einzelhandels sowie zur Stärkung von Kultur- und Freizeitangeboten.

Mit der Intensivreinigung setzt die Stadt einen weiteren sichtbaren Schritt zur Umsetzung dieses Maßnahmenpakets und unterstreicht ihren Anspruch, die Innenstadt zu einem lebendigen, gepflegten und einladenden Zentrum für alle zu entwickeln. Mehr zum 40-Punkte-Plan unter www.frankenthal.de/innenstadt.
Quelle Stadt Frankenthal

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Sauna-Nacht zur Schlossbeleuchtung im Hallenbad Köpfel

    • Heidelberg – Sauna-Nacht zur Schlossbeleuchtung im Hallenbad Köpfel
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 6. September 2025, lädt das Hallenbad Köpfel anlässlich der Heidelberger Schlossbeleuchtung zu einer langen Sauna-Nacht ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vielseitiges Aufgussprogramm bis 22 Uhr Das Bad und die Sauna haben an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Die Saunagäste erwarten ab 13 Uhr stündlich Aufgüsse mit verschiedenen ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Ausbildungsvielfalt stärken: Migrantische Betriebe öffnen Türen für junge Zugewanderte – Bürgermeisterin Stefanie Jansen besuchte zwei Betriebe im „Ausbildungsverbund“ des Interkulturellen Bildungszentrums

    • Heidelberg – Ausbildungsvielfalt stärken: Migrantische Betriebe öffnen Türen für junge Zugewanderte – Bürgermeisterin Stefanie Jansen besuchte zwei Betriebe im „Ausbildungsverbund“ des Interkulturellen Bildungszentrums
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg leisten Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationsgeschichte einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Ihre Betriebe stehen für Engagement, Innovationskraft und Vielfalt – und sie öffnen als Ausbilder oftmals jungen Zugewanderten die Tür in eine selbstbestimmte Zukunft. Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrs im September und zum Abschluss ihrer ... Mehr lesen»

      • Speyer – Herbstferien in der Walderholung 2025

    • Speyer – Herbstferien in der Walderholung 2025
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und die Planung für das Herbstprogramm läuft bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Walderholung im Herbst wieder in die lebendige Kinderstadt „Speyerchen“. Hier können die Kinder verschiedene Berufe ausprobieren, Taler verdienen und ausgeben – ganz wie in einer echten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Offener Brief: Bürgerinitiative lehnt Pläne der Stadtspitze für das Palatineo(1) als neuen Rathausstandort ab

    • Ludwigshafen – Offener Brief: Bürgerinitiative lehnt Pläne der Stadtspitze für das Palatineo(1) als neuen Rathausstandort ab
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Offener Brief an die Stadtverwaltung & Stadtrat :Bürgerinitiative lehnt Pläne der Stadtspitze für das Palatineo(1) als neuen Rathausstandort ab. Sind langfristige Mietverträge für die Kommune nicht teurer als eigene neue Verwaltungsbauten? Die Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen spricht sich gegen die Pläne der Stadtspitze aus, langfristig ein Rathaus bzw. die Stadtverwaltung als Mieter ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Geschichte und Hintergründe zu den Heidelberger Bergbahnen – Führungen am Tag des offenen Denkmals

    • Heidelberg – Geschichte und Hintergründe zu den Heidelberger Bergbahnen – Führungen am Tag des offenen Denkmals
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, den 14. September 2025, bieten die Stadtwerke Heidelberg Führungen an den Heidelberger Bergbahnen an. Wagenbegleiter Martin Wenger gibt während der Fahrt auf den Königstuhl an den einzelnen Stationen Einblicke in die Geschichte der Bergbahnen und ihre Technik, die sich im Laufe der Jahre verändert ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Leitbild zur Entwicklung des Ortskern Rheingönheim liegt nun vor

    • Ludwigshafen – Leitbild zur Entwicklung des Ortskern Rheingönheim liegt nun vor
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Sitzung des Ortsbeirats Rheingönheim ist am Dienstag, 26. August 2025, das Leitbild für die zukünftige Entwicklung des Ortskerns präsentiert worden. Die Präsentation des damit beauftragten Planungsbüros umfasste zusätzlich die Ergebnisse der möglichen Maßnahmen aus den fünf Handlungsfeldern “Öffentlicher Raum und Klima”, “Mobilität”, “Wohnen und Stadtgestaltung”, “Soziale Infrastruktur und Miteinander” ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Bahnstadt: Arbeiten an Eppelheimer Straße – Verlängerung der Maßnahme bis Mitte Oktober 2025

    • Heidelberg – Bahnstadt: Arbeiten an Eppelheimer Straße – Verlängerung der Maßnahme bis Mitte Oktober 2025
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die derzeit laufenden Bauarbeiten in der Eppelheimer Straße werden sich verlängern. Bei der Freilegung der Kompensatoren hat sich gezeigt, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, die vorher nicht absehbar waren. Zudem sind bei den Bauarbeiten Schäden an einem Kompensatorenschacht entstanden, die in diesem Zuge ebenfalls behoben werden, um eine spätere erneute ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Ziegelhausen: Bauarbeiten in der Kleingemünder Straße ab 1. September für drei Wochen – Verkehrseinschränkungen auf Höhe der Hausnummer 86

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg führt ab Montag, 1. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. September 2025, Bauarbeiten in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen durch. Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Hausnummer 86. Auf einer Länge von 25 Metern werden dort der Asphalt auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg erneuert sowie ... Mehr lesen»

      • Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen

    • Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen
      Rhein-Neckar-Kreis – Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, den 22.08.2025 wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Bis Anfang August wohnte die Vermisste in Neckargemünd. Zurzeit ist die Vermisste ohne festen Wohnsitz. Als möglicher Hinwendungsort gilt der Hamburger Raum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die ... Mehr lesen»

      • Haßloch – VIDEO NACHTRAG – A65 – Tödlicher Unfall

    • Haßloch – VIDEO NACHTRAG – A65 – Tödlicher Unfall
      Haßloch – Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Montagabend kam es auf der A65 bei Haßloch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com