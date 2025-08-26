Winnweiler – Donnersberger Mineralien- und Fossilienbörse in Imsbach Führungen untertage durch die Grube Maria



Winnweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 20. und 21. September steht das ehemalige Bergbaudorf Imsbach am Donnersberg wieder ganz im Zeichen glitzernder Mineralien, wunderschöner Edelsteine und spannender Fossilien.

Unter dem Motto INFORMIEREN – TAUSCHEN – KAUFEN findet die Donnersberger Mineralien-

und Fossilienbörse in der Gemeindehalle in Imsbach statt. Das Highlight für Mineralien- und

Fossilienfreunde wird in diesem Jahr erneut vom Verein Pfälzisches Bergbaumuseum Imsbach

e.V., dem Förderverein Imsbach e.V. sowie der Gemeinde Imsbach organisiert und ausgerichtet.

Auch dieses Jahr dürfen sich die Besucher wieder auf zahlreiche Ausstellungsstücke freuen.

Insgesamt werden 33 Aussteller ihre beeindruckenden Schätze vorstellen. Diese können am

Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle in Imsbach

bewundert und käuflich erstanden werden. Hier erwarten Sie sowohl Aussteller mit lokalen

Mineralien als auch Stände mit funkelnden, farbenfrohen Mineralien aus aller Welt. Für die

Mineralienbörse wird ein Eintritt von 3,00 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder erhoben.

Kinder mit einer Körpergröße von weniger als 1 Meter können die Börse kostenfrei besuchen.

Den Besuchern wird über die Börse in der Gemeindehalle hinaus ein vielfältiges Freizeitprogramm

geboten. So werden dieses Jahr wieder Führungen im Pfälzischen Bergbaumuseum in Imsbach,

nur wenige Meter von der Börse entfernt, stattfinden. Diese werden samstags und sonntags

jeweils um 14 Uhr starten. Das Museum steht den Besuchern samstags von 11 bis 18 Uhr und

sonntags von 11 bis 17 Uhr zur Erkundung offen.

Für die abenteuerlustigen Besucher besteht überdies die Möglichkeit Imsbach auch untertage zu

erforschen, denn an beiden Tagen werden zusätzlich Führungen in der „Grube Maria“ angeboten.

Erwachsene zahlen 8,00 Euro und Kinder 5,00 Euro für die Führungen. Außerdem wird es eine

Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) zum Sparpreis von 20,00 Euro zu erwerben

geben. Die erste Führung startet samstags und sonntags jeweils um 11 Uhr. Bis 16 Uhr wird dann

immer zur vollen Stunde eine neue Führung starten.

Um die Besucher von der Börse zur Grube im Bergbaurevier zu transportieren, pendelt auch

dieses Jahr wieder der allseits beliebte Grubenexpress zwischen den beiden Standorten hin und

her. Die erste Abfahrt startet an der Halle in Imsbach um 10.30 Uhr. Ab dann wird dort im

Stundentakt der Express die Besucher abholen und zu den Grubenführungen chauffieren. Die

letzte Abfahrt an der Halle ist für 15.30 Uhr geplant.

Hunde sind auf der Mineralien- und Fossilienbörse innerhalb der Gemeindehalle in Imsbach nicht

erlaubt.

Quelle: Verbandsgemeinde Winnweiler