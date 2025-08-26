Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche setzen Mülleimer an Bushaltestelle in Brand -Zeugenaufruf



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Zeuge informierte die Polizei am Montagabend um 23:15 Uhr über einen brennenden Mülleimer in der Schloßstraße.

Hiernach sollen zwei Jugendliche einen Mülleimer an einer Bushaltestelle angezündet haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Bei Eintreffen der Beamten stand der Mülleimer bereits in Vollbrand und drohte, auf die Bushaltestelle sowie einen Baum überzugreifen. Den Beamten gelang es jedoch, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers schnell zu löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Weinheim geführt werden.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim