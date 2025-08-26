Weinheim – Mit 100 Mann und Marschmusik

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Großer öffentlicher Zapfenstreich an den Landesfesttagen in Weinheim im Schlosspark am 13. September
Das dürfte europaweit einmalig sein: Eine musizierende Bürgerwache, etwa
100 Mann in historischen Uniformen, Pfeifer und Trommler, Gewehrträger – unter alten
Bäumen in einem Schlosspark. Sie zelebrieren in ihren Paradeuniformen öffentlich und vor
Publikum den Großen Zapfenstreich. Das ist eine musikalische Militärzeremonie, die nur
bei herausragenden Anlässen aufgeführt wird. Wie jetzt am Samstag, 13. September, im
Rahmen der Landesfesttage der Heimattage Baden-Württemberg, abends um 21 Uhr im
Weinheimer Schlosspark. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.
Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just und der baden-württembergische
Innenminister und Stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl werden den
Zapfenstreich abnehmen, den die Bürgerwache aus Mengen zelebriert.
In einer zweitägigen Reise besucht die Bürgerwache Mengen die Heimattagestadt
Weinheim und marschiert mit klingendem Spiel in Paradeuniformen durch die Stadt. Sie
gehört auch zu den Musikgruppen, die am Sonntag, 14. September, dem
Landesfestumzug angehören. Außerdem gestalten sie den festlichen Empfang am
Rathaus musikalisch.
Die Stadt Mengen liegt im Landkreis Sigmaringen an der jungen Donau. Zur Sicherung der
Stadt gibt es seit 750 Jahren eine Bürgerwache, die seit zweihundert Jahren nur noch
repräsentative Aufgaben hat: Die Bürgerwache Mengen e.V. ist die größte ihrer Art in ganz
Deutschland.
Die Bürgerwache rückt zu kirchlichen und repräsentativen Zwecken aus. So paradierte die
Bürgerwache beim Staatsbesuch des russischen Präsidenten Gorbatschow in Stuttgart im
Jahr 1989. In 2013 war die Bürgerwache in Rom und umrahmte dabei zwei Gottesdienste.
2015 umrahmte die Bürgerwache feierlich das Fest zur Landesausstellung „Napoleon in
Bayern“ in Ingolstadt und gestaltete den Hauptgottesdienst im Marienmünster mit. In 2016
war die Bürgerwache in der Hauptstadt in Berlin und war beim Französischen Botschafter
zum Appell vor dem Brandenburger Tor eingeladen, gab im Lustgarten und auf dem
Gendarmenmarkt ein Konzert und marschierte vor dem Brandenburger Tor auf.
Die Wehr rekrutiert sich aus allen Bevölkerungsschichten – vom Arbeiter bis hin zum
Ingenieur, vom Studierenden bis hin zum Professor. Die Hälfte der Wehr sind Jugendliche
und junge Erwachsene, die in der Bürgerwache Orientierung in der Gemeinschaft und in
christlichen Werten finden.
Zum historischen Hintergrund: 600 Jahre lang war die Stadt Mengen vorderösterreichisch
und musste aus ihren eigenen Reihen ein Bürgermilitär stellen. Die Stadt Mengen wurde
1806 gegen ihren Willen württembergisch. Um Österreich zu schwächen, vergrößerte
Napoleon Baden, Württemberg und Bayern. Was von dieser „alten Zeit“ geblieben ist, sind
die Stadtfarben von Mengen „weiß-rot“ und eine militärhistorische Bürgerwache.
Quelle Fotos: Thomas Niedermüller
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim