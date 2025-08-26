Weinheim – Mit 100 Mann und Marschmusik



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Großer öffentlicher Zapfenstreich an den Landesfesttagen in Weinheim im Schlosspark am 13. September

Das dürfte europaweit einmalig sein: Eine musizierende Bürgerwache, etwa

100 Mann in historischen Uniformen, Pfeifer und Trommler, Gewehrträger – unter alten

Bäumen in einem Schlosspark. Sie zelebrieren in ihren Paradeuniformen öffentlich und vor

Publikum den Großen Zapfenstreich. Das ist eine musikalische Militärzeremonie, die nur

bei herausragenden Anlässen aufgeführt wird. Wie jetzt am Samstag, 13. September, im

Rahmen der Landesfesttage der Heimattage Baden-Württemberg, abends um 21 Uhr im

Weinheimer Schlosspark. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.



Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just und der baden-württembergische

Innenminister und Stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl werden den

Zapfenstreich abnehmen, den die Bürgerwache aus Mengen zelebriert.

In einer zweitägigen Reise besucht die Bürgerwache Mengen die Heimattagestadt

Weinheim und marschiert mit klingendem Spiel in Paradeuniformen durch die Stadt. Sie

gehört auch zu den Musikgruppen, die am Sonntag, 14. September, dem

Landesfestumzug angehören. Außerdem gestalten sie den festlichen Empfang am

Rathaus musikalisch.

Die Stadt Mengen liegt im Landkreis Sigmaringen an der jungen Donau. Zur Sicherung der

Stadt gibt es seit 750 Jahren eine Bürgerwache, die seit zweihundert Jahren nur noch

repräsentative Aufgaben hat: Die Bürgerwache Mengen e.V. ist die größte ihrer Art in ganz

Deutschland.



Die Bürgerwache rückt zu kirchlichen und repräsentativen Zwecken aus. So paradierte die

Bürgerwache beim Staatsbesuch des russischen Präsidenten Gorbatschow in Stuttgart im

Jahr 1989. In 2013 war die Bürgerwache in Rom und umrahmte dabei zwei Gottesdienste.

2015 umrahmte die Bürgerwache feierlich das Fest zur Landesausstellung „Napoleon in

Bayern“ in Ingolstadt und gestaltete den Hauptgottesdienst im Marienmünster mit. In 2016

war die Bürgerwache in der Hauptstadt in Berlin und war beim Französischen Botschafter

zum Appell vor dem Brandenburger Tor eingeladen, gab im Lustgarten und auf dem

Gendarmenmarkt ein Konzert und marschierte vor dem Brandenburger Tor auf.

Die Wehr rekrutiert sich aus allen Bevölkerungsschichten – vom Arbeiter bis hin zum

Ingenieur, vom Studierenden bis hin zum Professor. Die Hälfte der Wehr sind Jugendliche

und junge Erwachsene, die in der Bürgerwache Orientierung in der Gemeinschaft und in

christlichen Werten finden.

Zum historischen Hintergrund: 600 Jahre lang war die Stadt Mengen vorderösterreichisch

und musste aus ihren eigenen Reihen ein Bürgermilitär stellen. Die Stadt Mengen wurde

1806 gegen ihren Willen württembergisch. Um Österreich zu schwächen, vergrößerte

Napoleon Baden, Württemberg und Bayern. Was von dieser „alten Zeit“ geblieben ist, sind

die Stadtfarben von Mengen „weiß-rot“ und eine militärhistorische Bürgerwache.

Quelle Fotos: Thomas Niedermüller

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim