Viernheim – Neue Jugendleiterinnen und Jugendleiter bereichern Viernheims Jugendarbeit



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Motiviert und bereit, Verantwortung zu übernehmen: Acht Engagierte haben erfolgreich die Ausbildung zur Jugendleiterin beziehungsweise zum Jugendleiter abgeschlossen. Am

vergangenen Mittwoch (20. August) erhielten sie ihre Zertifikate. Damit sind sie nun

berechtigt, die bundesweit gültige Jugendleiter-Card (JuLeiCa) zu beantragen.

Seit Oktober vergangenen Jahres trafen sich die Teilnehmenden jeden Mittwoch in der

Freizeit- und Bildungsstätte Treff im Bahnhof (T.i.B.). Unter der Anleitung von Anne Gess

und Christian Stumpf von der städtischen Jugendförderung wurden ihnen die notwendigen

Inhalte im theoretischen Teil vermittelt. Praktische Erfahrungen sammelten die angehenden

Jugendleiterinnen und Jugendleiter, indem sie im Oster- und Sommerferiendomizil

gemeinsam mit erfahrenen Kräften aktiv mitarbeiteten.

Engagement mit Wirkung

Einige der frisch Ausgebildeten engagieren sich bereits jetzt in Projekten der

Jugendförderung an ihren Schulen. Mit ihrer Qualifikation können sie sich künftig noch

stärker in Vereinen, Verbänden und der Jugendförderung einbringen. Die bundesweit

standardisierte JuLeiCa-Ausbildung gewährleistet einheitliche Qualität in der Jugendarbeit

und vermittelt darüber hinaus wichtige soziale Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen.

Neue Ausbildungsrunde startet nach den Herbstferien

Nach den hessischen Herbstferien beginnt die nächste Runde der JuLeiCa-Ausbildung. Die

Treffen finden wieder mittwochs im T.i.B. statt. Interessierte ab 14 Jahren können sich schon

jetzt per E-Mail an anne.gess@viernheim.de wenden oder weitere Informationen in den

Stadtteilbüros der Jugendförderung einholen.

Quelle: Stadt Viernheim