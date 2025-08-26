Viernheim – Neue Jugendleiterinnen und Jugendleiter bereichern Viernheims Jugendarbeit

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Motiviert und bereit, Verantwortung zu übernehmen: Acht Engagierte haben erfolgreich die Ausbildung zur Jugendleiterin beziehungsweise zum Jugendleiter abgeschlossen. Am
vergangenen Mittwoch (20. August) erhielten sie ihre Zertifikate. Damit sind sie nun
berechtigt, die bundesweit gültige Jugendleiter-Card (JuLeiCa) zu beantragen.
Seit Oktober vergangenen Jahres trafen sich die Teilnehmenden jeden Mittwoch in der
Freizeit- und Bildungsstätte Treff im Bahnhof (T.i.B.). Unter der Anleitung von Anne Gess
und Christian Stumpf von der städtischen Jugendförderung wurden ihnen die notwendigen
Inhalte im theoretischen Teil vermittelt. Praktische Erfahrungen sammelten die angehenden
Jugendleiterinnen und Jugendleiter, indem sie im Oster- und Sommerferiendomizil
gemeinsam mit erfahrenen Kräften aktiv mitarbeiteten.
Engagement mit Wirkung
Einige der frisch Ausgebildeten engagieren sich bereits jetzt in Projekten der
Jugendförderung an ihren Schulen. Mit ihrer Qualifikation können sie sich künftig noch
stärker in Vereinen, Verbänden und der Jugendförderung einbringen. Die bundesweit
standardisierte JuLeiCa-Ausbildung gewährleistet einheitliche Qualität in der Jugendarbeit
und vermittelt darüber hinaus wichtige soziale Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen.
Neue Ausbildungsrunde startet nach den Herbstferien
Nach den hessischen Herbstferien beginnt die nächste Runde der JuLeiCa-Ausbildung. Die
Treffen finden wieder mittwochs im T.i.B. statt. Interessierte ab 14 Jahren können sich schon
jetzt per E-Mail an anne.gess@viernheim.de wenden oder weitere Informationen in den
Stadtteilbüros der Jugendförderung einholen.
