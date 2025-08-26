Viernheim – Beliebte Vorlese- und Bastelnachmittage starten wieder – Nach der Sommerpause geht es am 4. September um das Thema Freundschaft



Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es geht wieder los: Die Stadtbibliothek lädt zu den beliebten Vorlese- und Bastelnachmittagen für Kinder ab 5 Jahren ein. Der erste Termin findet am Donnerstag, 4. September, von 15:30 bis 16:30 Uhr in der Stadtbibliothek, Satonévri-Platz 1, statt.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema „Freundschaft“. Vorgelesen werden die Geschichten „Tafiti – Auch beste Freunde streiten mal“ sowie „Die neue Häschenschule – Wie Fuchs und Hase Freunde wurden“. Passend dazu, wird anschließend noch gemeinsam gebastelt.

Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 06204 – 988 450 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de erfolgen.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind: Dienstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen sind online unter www.viernheim.de/stadtbibliothek abrufbar.

Quelle: Stadt Viernheim