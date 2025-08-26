Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule im September 2025



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule Speyer wartet auch im neuen Semester im September mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms vor.

Bücherpflücken zum Weltalphabetisierungstag

Anlässlich des Weltalphabetisierungstags am 8. September veranstalten die Stadtbibliothek und die Volkshochschule auch in diesem Jahr wieder das beliebte Bücherpflücken.

Vor der Villa Ecarius in Speyer stehen vom 8. bis 10. September 2025 zahlreiche Bücher bereit, die von allen Interessierten kostenlos „gepflückt“, mitgenommen und gelesen werden dürfen.

Ziel der Aktion ist es, auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass weltweit 770 Millionen Menschen nicht oder nicht ausreichend lesen und schreiben können. Mit dem Bücherpflücken soll zugleich die Freude am Lesen gefördert und der Zugang zu Büchern erleichtert werden.

Glücksklee, Blaubeeren und Brot aus Luft – wie Stickstoff das Leben bestimmt

Ein unsichtbares Element prägt unsere Ernährung, Geschichte und Zukunft

Zum vhs Semesterauftakt am Donnerstag, 11. September 2025, um 19.00 Uhr, entführt die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin Anne Preger ihr Publikum im Vortragssaal der Villa Ecarius in die faszinierende Welt des Stickstoffs – einem Element, ohne das es kein Leben gäbe und das unsere Geschichte wie kaum ein anderes geprägt hat.

Noch im 19. Jahrhundert war Stickstoff in nutzbarer Form eine rare Kostbarkeit: Wer ihn besaß, konnte Felder fruchtbar machen, Menschen ernähren – und sogar Kriege gewinnen. Damals wurden Latrinen geleert, Seevogelkot und Wüstensalze um die halbe Welt verschifft, um an den wertvollen Nährstoff zu gelangen.

Heute jedoch hat sich der Mangel ins Gegenteil verkehrt: Innerhalb eines Jahrhunderts hat die Menschheit einen problematischen Überfluss geschaffen – mit dramatischen Folgen für Umwelt und Klima. In ihrem Vortrag erzählt Anne Preger nicht nur die spannende Geschichte vom „Brot aus Luft“, sondern zeigt auch, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Stickstoff gelingen kann.

Gefährliche Arbeitsbedingungen: Frauen in der Schuh- und Textilindustrie

Am 15. September um 19 Uhr bietet die vhs einen Online-Vortrag zu Gesundheitsrisiken für Frauen in der Schuh- und Textilindustrie an. Frauen stellen die Mehrheit der Arbeitskräfte in dieser Branche – doch sie sind besonders von gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen betroffen. Gewalt und Diskriminierung, lange Arbeitszeiten sowie die Doppelbelastung aus Erwerbs- und Sorgearbeit setzen sie erheblichen gesundheitlichen Risiken aus. Ein genderspezifischer Arbeits- und Gesundheitsschutz fehlt weiterhin.

In ihrem Online-Vortrag beleuchtet Mona Meyer von FEMNET die speziellen Risiken und Herausforderungen, denen Frauen in der Bekleidungs- und Schuhindustrie in Indien und Indonesien ausgesetzt sind. Besonders Heim- und Wanderarbeiterinnen erfahren vielfach Diskriminierung und kämpfen um ihre grundlegenden Rechte auf Gesundheit und sichere Arbeitsbedingungen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, mehr über die realen Arbeitsbedingungen von Frauen in der globalen Textilproduktion zu erfahren und gemeinsam über Möglichkeiten zu diskutieren, wie bessere Arbeits- und Lebensbedingungen unterstützt werden können.

Bewusst handeln! – Worauf Sie bei Kleidersammlungen achten sollten

Am 18. September 2025 um 19.00 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit der Stadtbibliothek und dem Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt Speyer zu einem Vortrag in den Vortragssaal der Villa Ecarius ein. Der Umgang mit gebrauchter Kleidung rückt zunehmend in den Fokus von kritischen Konsument*innen, aber auch von Bekleidungsherstellern und der Politik. Einer der Hauptgründe ist die enorme Ressourcenverschwendung, die durch den ungebrochenen Trend zu Fast Fashion und der damit verbundenen kurzen Lebensdauer von Textilien entsteht.

Die Auswirkungen dieses Trends sind besonders bei der Erfassung und Weiterverarbeitung von Altkleidern spürbar und stellen das etablierte System der Kleidersammlungen vor große Herausforderungen. Die seit Anfang 2025 geltende gesetzliche Pflicht zur Getrenntsammlung von Textilien verschärft diese Situation zusätzlich.

Gleichzeitig erlebt der Markt für Second-Hand-Kleidung einen nie dagewesenen Boom. Second-Hand hat längst sein Nischendasein verlassen und ist zu einem persönlichen Statement für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung geworden.

Der Vorsitzende des Bundesverbands FairWertung, Anton Vaas, wird den Altkleidermarkt unter die Lupe nehmen und aufzeigen, wie Verbraucher*innen verantwortungsvoll mit gebrauchter Kleidung umgehen können.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der vhs unter www.vhs-speyer.de ist erforderlich.

Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadt Speyer