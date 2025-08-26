Speyer – Flohmarkt bei der Kita WoLa – Begegnung, Nachhaltigkeit und Unterstützung für Kinder und Familien

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Kindertagesstätte WoLa – Ein Haus für Kinder lädt am Samstag, den 6. September 2025, von 9 bis 13 Uhr, zu einem großen Flohmarkt auf das schöne Außengelände in der Wormser Landstraße 7c in Speyer ein.

Der Flohmarkt verfolgt gleich mehrere wichtige Ziele:

Auf dem weitläufigen Außengelände mit vielen Spielmöglichkeiten für Kinder entsteht ein lebendiger Treffpunkt für Familien und Nachbarschaft. Während die Kinder spielen, können die Erwachsenen ins Gespräch kommen. Für das leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Kuchenangebot und Getränken gesorgt.



Flohmärkte leisten zudem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Gut erhaltene Kinderkleidung, Bücher und Spielzeug finden ein neues Zuhause, anstatt im Müll zu landen – ein wertvoller Beitrag zur Weiterverwendung von Ressourcen.

Auch die Kinder der Einrichtung profitieren: Die Einnahmen aus Standgebühren und Kuchenverkauf kommen dem Förderverein zugute. Damit können Familien bei Ausflügen unterstützt, neue Anschaffungen für die Gruppenräume getätigt oder besondere Angebote wie der nahezu jährlich stattfindende Selbstbehauptungskurs für Vorschulkinder und Hortkinder ermöglicht werden.

„Unser Flohmarkt ist nicht nur eine Gelegenheit zum Stöbern und Verkaufen, sondern auch ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und können mit den Erlösen Projekte für unsere Kinder verwirklichen, die sonst nicht möglich wären”, betont Marlene Gottwald, Vorsitzende des Fördervereins der Kita WoLa.

Familien aus Speyer und Umgebung sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen – sei es als Verkäuferin oder Verkäufer, als Besucher oder einfach zum gemütlichen Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Anmeldungen für einen Stand sind per E-Mail möglich an: wola@stadt-speyer.de

Quelle: 1. Vorsitzende des Fördervereins