Speyer – Ein Wochenende zwischen Raumstation und Superhelden Science Fiction Treffen mit Cosplay, Lichtschwert-Shows und Vorträgen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn Stormtrooper neben Captain Kirk posieren, Marvel-Helden durch die
Raumfahrthalle spazieren und Anime-Figuren auf Knight Riders K.I.T.T. treffen, dann ist
es wieder so weit:
Das Technik Museum Speyer lädt am Samstag und Sonntag, 27. und
28. September 2025, jeweils von 9 bis 19 Uhr, zum beliebten Science Fiction Treffen ein.
Unter dem Motto „Fiktion trifft Realität“ verwandelt sich Europas größte
Raumfahrtausstellung in einen Treffpunkt für Science-Fiction-Fans aus allen Galaxien.
Tickets sind online sowie an den Museumskassen vor Ort ab 25 € erhältlich. Alle Infos
sind unter www.technik-museum.de/sciencefiction zu finden.
Bereits seit vielen Jahren ist das Science Fiction Treffen fester Bestandteil des
Museumskalenders und zieht jährlich mehr Besucherinnen und Besucher an – viele davon in
aufwendig gestalteten Kostümen. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. September 2025, sind
wieder zahlreiche verkleidete Mitglieder der German Garrison, verschiedene Aussteller,
Fanclubs und Händler mit thematisch passenden Angeboten mit am Start. Über das gesamte
Museumsgelände hinweg tummeln sich tausende Cosplayer. Große und kleine Fans staunen
mit leuchtenden Augen den meterhohen Wookiee an oder bauen bei der Schwabenstein-
Gruppe an ihren eigenen Lego-Modellen. Währenddessen werden viele Erwachsene in ihre
Jugend und Kindheit zurückversetzt – umgeben von Serien, Filmen und Comics aus den 70er-
und 80er-Jahren.
Von der Ausstellung über interaktive Bastelstationen bis hin zu imposanten Figuren auf dem
Museumsgelände: Das Science Fiction Treffen bietet für jede Altersgruppe faszinierende
Entdeckungen. An beiden Tagen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm,
darunter der große Cosplay Contest: Hier können kreative Köpfe ihre Lieblingsfiguren aus Star
Wars, Star Trek, Marvel, DC, Anime oder anderen Welten zum Leben erwecken. Ob
aufwendiges Kostüm, perfektes Make-up oder mitreißende Performance, beim Wettbewerb
zählen Begeisterung, Fantasie und handwerkliches Können gleichermaßen. Mitmachen dürfen
sowohl erfahrene Cosplayer als auch Neulinge, die Lust auf eine besondere Bühnenerfahrung
haben.
Ein weiterer Publikumsmagnet ist das Saberproject. Deutschlands erster Verein für
Lichtschwert-Entertainment begeistert seit 2006 mit spektakulären Shows und Choreographien.
Im FORUM Kino finden am Samstag und Sonntag mehrmals täglich beeindruckende
Lichtschwert-Vorführungen statt, die das Publikum mitten in die STAR WARS Saga versetzen.
Zudem dürfen sich Besucher auf die Science-Fiction-Show freuen. Dies ist ein mitreißendes
Spektakel, das Action, Emotionen und galaktische Unterhaltung vereint. Inszeniert von
Kostümgruppen und Ausstellern, bietet die Show ikonische Charaktere, beeindruckende
Kostüme und epische Szenen – von heldenhaften Rebellen bis zu den dunklen Mächten des
Universums.
Auch für Fans von spannenden Hintergrundgeschichten ist gesorgt: So wirft Mirco McFly,
professionelles Marty-McFly-Double, in seinem Vortrag „Zurück in die Zukunft – 40 Jahre Kult“
einen unterhaltsamen und informativen Blick auf die Entstehung, Wirkung und das Vermächtnis
der legendären Filmtrilogie – inklusive charmanter Begleitung in der Rolle von Lorraine McFly.
Star-Trek-Fans dürfen sich auf Dr. Rebecca Haars Vortrag „Kann der Bordcomputer denken?“
freuen, der die Darstellung künstlicher Intelligenz im Star-Trek-Universum analysiert und dabei
philosophische Fragen mit spannenden Beispielen und Filmszenen verbindet. Und natürlich
darf ein Klassiker des Science-Fiction-Treffens nicht fehlen: die Cosplay-Parade. Organisiert
von der 501st Legion German Garrison ist sie ein wichtiger Programmpunkt des Wochenendes
und bietet allen Kostümierten die Gelegenheit, ihre Kreationen einem großen Publikum zu
präsentieren.
Die Parade führt über das Gelände des Technik Museum Speyer unterhalb der
Großexponate wie der Boeing 747, der Antonov An-22 und des U-Boots U9 und ist ein Highlight
für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Das Event bietet ein Erlebnis für die ganze Familie: von Fotogelegenheiten mit den Charakteren über spannende Hintergrundgespräche
bis hin zu einem Rundgang durch die Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“.
Bild 1: Dieser Klassiker darf beim Science Fiction Treffen nicht fehlen: Die beliebte
Cosplay-Parade, organisiert von der 501st Legion German Garrison. Quelle:
TMSNHSP
Bild 2: Von der Ausstellung über interaktive Bastelstationen bis hin zu imposanten
Figuren auf dem Museumsgelände – vom meterhohen Wookiee bis hin zum
beliebten BB-8, der besonders bei den Kids für Begeisterung sorgt – gibt es
für jede Altersgruppe viel zu entdecken. Quelle: TMSNHSP
