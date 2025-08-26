Speyer – Ein Wochenende zwischen Raumstation und Superhelden Science Fiction Treffen mit Cosplay, Lichtschwert-Shows und Vorträgen



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn Stormtrooper neben Captain Kirk posieren, Marvel-Helden durch die

Raumfahrthalle spazieren und Anime-Figuren auf Knight Riders K.I.T.T. treffen, dann ist

es wieder so weit:

Das Technik Museum Speyer lädt am Samstag und Sonntag, 27. und

28. September 2025, jeweils von 9 bis 19 Uhr, zum beliebten Science Fiction Treffen ein.

Unter dem Motto „Fiktion trifft Realität“ verwandelt sich Europas größte

Raumfahrtausstellung in einen Treffpunkt für Science-Fiction-Fans aus allen Galaxien.

Tickets sind online sowie an den Museumskassen vor Ort ab 25 € erhältlich. Alle Infos

sind unter www.technik-museum.de/sciencefiction zu finden.

Bereits seit vielen Jahren ist das Science Fiction Treffen fester Bestandteil des

Museumskalenders und zieht jährlich mehr Besucherinnen und Besucher an – viele davon in

aufwendig gestalteten Kostümen. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. September 2025, sind

wieder zahlreiche verkleidete Mitglieder der German Garrison, verschiedene Aussteller,

Fanclubs und Händler mit thematisch passenden Angeboten mit am Start. Über das gesamte

Museumsgelände hinweg tummeln sich tausende Cosplayer. Große und kleine Fans staunen

mit leuchtenden Augen den meterhohen Wookiee an oder bauen bei der Schwabenstein-

Gruppe an ihren eigenen Lego-Modellen. Währenddessen werden viele Erwachsene in ihre

Jugend und Kindheit zurückversetzt – umgeben von Serien, Filmen und Comics aus den 70er-

und 80er-Jahren.

Von der Ausstellung über interaktive Bastelstationen bis hin zu imposanten Figuren auf dem

Museumsgelände: Das Science Fiction Treffen bietet für jede Altersgruppe faszinierende

Entdeckungen. An beiden Tagen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm,

darunter der große Cosplay Contest: Hier können kreative Köpfe ihre Lieblingsfiguren aus Star

Wars, Star Trek, Marvel, DC, Anime oder anderen Welten zum Leben erwecken. Ob

aufwendiges Kostüm, perfektes Make-up oder mitreißende Performance, beim Wettbewerb

zählen Begeisterung, Fantasie und handwerkliches Können gleichermaßen. Mitmachen dürfen

sowohl erfahrene Cosplayer als auch Neulinge, die Lust auf eine besondere Bühnenerfahrung

haben.



Ein weiterer Publikumsmagnet ist das Saberproject. Deutschlands erster Verein für

Lichtschwert-Entertainment begeistert seit 2006 mit spektakulären Shows und Choreographien.

Im FORUM Kino finden am Samstag und Sonntag mehrmals täglich beeindruckende

Lichtschwert-Vorführungen statt, die das Publikum mitten in die STAR WARS Saga versetzen.

Zudem dürfen sich Besucher auf die Science-Fiction-Show freuen. Dies ist ein mitreißendes

Spektakel, das Action, Emotionen und galaktische Unterhaltung vereint. Inszeniert von

Kostümgruppen und Ausstellern, bietet die Show ikonische Charaktere, beeindruckende

Kostüme und epische Szenen – von heldenhaften Rebellen bis zu den dunklen Mächten des

Universums.

Auch für Fans von spannenden Hintergrundgeschichten ist gesorgt: So wirft Mirco McFly,

professionelles Marty-McFly-Double, in seinem Vortrag „Zurück in die Zukunft – 40 Jahre Kult“

einen unterhaltsamen und informativen Blick auf die Entstehung, Wirkung und das Vermächtnis

der legendären Filmtrilogie – inklusive charmanter Begleitung in der Rolle von Lorraine McFly.

Star-Trek-Fans dürfen sich auf Dr. Rebecca Haars Vortrag „Kann der Bordcomputer denken?“

freuen, der die Darstellung künstlicher Intelligenz im Star-Trek-Universum analysiert und dabei

philosophische Fragen mit spannenden Beispielen und Filmszenen verbindet. Und natürlich

darf ein Klassiker des Science-Fiction-Treffens nicht fehlen: die Cosplay-Parade. Organisiert

von der 501st Legion German Garrison ist sie ein wichtiger Programmpunkt des Wochenendes

und bietet allen Kostümierten die Gelegenheit, ihre Kreationen einem großen Publikum zu

präsentieren.

Die Parade führt über das Gelände des Technik Museum Speyer unterhalb der

Großexponate wie der Boeing 747, der Antonov An-22 und des U-Boots U9 und ist ein Highlight

für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Das Event bietet ein Erlebnis für die ganze Familie: von Fotogelegenheiten mit den Charakteren über spannende Hintergrundgespräche

bis hin zu einem Rundgang durch die Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“.

Bild 1: Dieser Klassiker darf beim Science Fiction Treffen nicht fehlen: Die beliebte

Cosplay-Parade, organisiert von der 501st Legion German Garrison. Quelle:

TMSNHSP

Bild 2: Von der Ausstellung über interaktive Bastelstationen bis hin zu imposanten

Figuren auf dem Museumsgelände – vom meterhohen Wookiee bis hin zum

beliebten BB-8, der besonders bei den Kids für Begeisterung sorgt – gibt es

für jede Altersgruppe viel zu entdecken. Quelle: TMSNHSP

Quelle: Technik Museum Sinsheim Speyer