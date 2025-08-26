Rhein-Pfalz-Kreis – Andreas Mayr feierte beim Kerwe-Radrennen in Mutterstadt seinen dritten Sieg

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Schwabe Andreas Mayr vom Team RSC Kempten aus dem Allgäu hat am Montagabend das 42. Mutterstadter Kerwe-Rundstreckenradrennen in der Elite-Klasse gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich im Zielsprint in der Vierergruppe durch, die das Rennen auf dem 1,3 km langen Rundkurs dominierte. Zweiter wurde Louis Grupp vom Team Lotto Kern Haus PSD Bank vor Richard Weinzheimer vom Team Möbel Ehrmann.

Nach dem Rennen strahlte Andreas Mayr : „Ich fahre sehr gern in Mutterstadt, dies ist eine meiner Lieblingsstrecken. Es ist ein kurzer geiler Kurs mit super schnellen Kurven. Ich gehe schon seit 2004 oder 2005 hier an den Start und habe jetzt meinen dritten Sieg nach 2017 und 2023 gefeiert. Im Vorjahr wurde ich knapp Zweiter hinter Moritz Augenstein.“ Andreas Mayr, der in Esslingen am Neckar geboren wurde, feiert am 7. September seinen 42. Geburtstag und machte sich mit dem Sieg schon ein vorgezogenes Geschenk. Andreas Mayr gehört zu den besten deutschen Amateurfahrern.



In der U19-Klasse siegte Julius Thomas vom RSV Rheinzabern vor Jeremias Jakob vom RRC Endspurt Mannheim. Bei den Amateuren gewann Fabio Neuffer von der RSG Heilbronn vor Erik Danner vom Rad Team Danner. Das Mutterstadter Radrennen wurde erstmals 1982 ausgetragen und wird vom Radsportclub (RSC) Ludwigshafen durchgeführt.

Text von Michael Sonnick

Foto 1: Thomas Mayr feierte beim Kerwe-Radrennen in Mutterstadt seinen dritten Sieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Sieger Thomas Mayr mit Andreas Zeller (links) und Bürgermeister Thorsten Leva (Foto Michael Sonnick)