Rhein-Pfalz-Kreis – Tag der offenen Tür in der Kita “Rettichnest” Schifferstadt

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 6. September lädt das Team der Kita Rettichnest von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, Am Sportzentrum 7, ein.

Die Gäste erwarten Führungen und Einblicke in die pädagogische Arbeit. Für Fragen stehen in den einzelnen Räumen sowie in der Küche Fachkräfte bereit. Für eine kleine Stärkung sorgen der Elternausschuss und das Küche-Team mit frischen Waffeln, Laugengebäckkreationen, Kaffee und Getränken. Der Erlös kommt den Kindern zu Gute.

Kleine Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf die von Drechslerin Andrea Frey aus Waldsee gefertigten Kreisel und kleinen Rettiche freuen, die auch bemalt werden können. Dazu gibt Falkner Michael Hörner Einblicke in die Welt der Falknerei mit seinen Vögeln, die er ausstellt.

Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt