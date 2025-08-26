Rhein-Pfalz-Kreis – 16-jähriger Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Schifferstadt am Montagabend. Aufgrund von Auffälligkeiten an seinem Roller sollte der Jugendliche im Waldspitzweg durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 16-jährige beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug bis zu 75 km/h und entzog sich zunächst einer Kontrolle. Nach Verfolgung, unter anderem durch ein Waldstück, konnte der Fahrer schließlich in einem Feld, indem er zuvor gestürzt war, gestellt und festgenommen werden. Glücklicherweise blieb er hierbei unverletzt. Den Jugendlichen, der im Anschluss an seinen Vater überstellt wurde, erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
- Rhein-Neckar-Kreis – Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, den 22.08.2025 wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Bis Anfang August wohnte die Vermisste in Neckargemünd. Zurzeit ist die Vermisste ohne festen Wohnsitz. Als möglicher Hinwendungsort gilt der Hamburger Raum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die ... Mehr lesen»
- Haßloch – Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Montagabend kam es auf der A65 bei Haßloch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um ... Mehr lesen»
- Karlsruhe – Festnahme eines Tatverdächtigen – Bezug zur Pressemitteilung vom 04.04.2025 “Großeinsatz der Polizei am Karlsruher Hauptbahnhof nach gefährlicher Körperverletzung” INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wie berichtet, wurde ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am 04.04.2025 im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofs Opfer eines Messerangriffs, bei dem er schwere Verletzungen erlitten hatte. Zwischenzeitlich ist der Mann wieder aus der Klinik ... Mehr lesen»
- Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Offener Brief an den GKV-Spitzenverband: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote “Mit großer Sorge sehen wir den Auswirkungen des neuen Hebammenhilfevertrages entgegen. Als großer kommunaler, gemeinnütziger Krankenhausträger mit drei geburtshilflichen Abteilungen mit Beleghebammensystem und insgesamt fast 3000 Geburten jährlich tragen wir eine besondere Verantwortung für die Qualität und Kontinuität der Versorgung. Der neue ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 6. September laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu einer besonderen Lesung ins Museum Zeughaus C5 ein. Britta Habekost stellt um 14 Uhr ihren neuen Roman „Der Untergang von Thornton Hall” vor. Die Autorin verknüpft dabei geschickt die Begeisterung für antike Stätten, die Geschichte des Reisens und die Ursprünge der ... Mehr lesen»
- Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Schwabe Andreas Mayr vom Team RSC Kempten aus dem Allgäu hat am Montagabend das 42. Mutterstadter Kerwe-Rundstreckenradrennen in der Elite-Klasse gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich im Zielsprint in der Vierergruppe durch, die das Rennen auf dem 1,3 km langen Rundkurs dominierte. Zweiter wurde Louis Grupp vom Team Lotto Kern Haus PSD Bank ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Damit Prüfungen im Handwerk den neuesten Stand handwerklicher und technischer Entwicklungen abbilden, müssen sie immer wieder angepasst werden. Im Bereich der Meisterprüfungen wurden zuletzt die Verordnungen für das Elektrotechniker-, das Feinwerkmechaniker-, das Metallbauer- sowie das Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk überarbeitet. „Zielsetzung dabei war, die aktuellen Anforderungen an Technik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ressourcenschonung und Abfallvermeidung stehen beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) ganz oben auf der Agenda. Mit einem neuen Tauschregal im Wertstoffcenter möchte der EWF Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, gut erhaltene, noch funktionsfähige Gegenstände weiterzugeben und anderen eine Freude zu machen. Wer möchte, kann dort etwas bringen, stöbern oder sich ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 6. September, veranstaltet die städtische Kindertagesstätte Jakobsplatz erneut ihren beliebten Abgabeflohmarkt. Von 10 bis 13 Uhr öffnet die Mensa der Kita Jakobsplatz/ Friedrich-Ebert-Realschule (Jakobsplatz 5) die Türen für Schnäppchenjäger. Schwangere mit einer Begleitperson dürfen bereits ab 9.30 Uhr hinein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Angebot sind gut erhaltene Baby- ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 20. August 2025, zum Austausch in das Marktmeisterhäuschen am Wilhelmplatz in der Weststadt eingeladen. Rund 30 Interessierte nutzten die Gelegenheit und kamen mit Oberbürgermeister Würzner beim Stadtteilverein Weststadt in lockerer Atmosphäre ins Gespräch ... Mehr lesen»
Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen
Haßloch – VIDEO NACHTRAG – A65 – Tödlicher Unfall
Karlsruhe – Nach Messerstecherei mit schwerverletztem Afghane, folgt Festnahme des Tatverdächtigen ebenfalls Afghane in London
Schwetzingen – Dringende Nachbesserung des Hebammenhilfevertrags erbeten! Offener Brief an den GKV-Spitzenverband
Mannheim – Zeitreise mit Gänsehaut – Lesung und Gespräch mit Autorin Britta Habekost
Rhein-Pfalz-Kreis – Andreas Mayr feierte beim Kerwe-Radrennen in Mutterstadt seinen dritten Sieg
Mannheim – Handwerk stellt sich neu auf: Modernisierte Meisterprüfung bildet Entwicklungen ab – Neuregelungen unter anderem bei den Gewerken Elektrotechnik, Feinwerkmechanik, Metallbau sowie Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk
Frankenthal – Neues Tauschregal im Wertstoffcenter- EWF sucht ehrenamtliche Helfer
Frankenthal – Abgabeflohmarkt in der Kita Jakobsplatz
Heidelberg – „Espresso mit Eckart Würzner“: OB traf Interessierte zum Austausch am Wilhelmsplatz
