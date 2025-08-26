Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwimmen und Baden in Mannheim: Gartenhallenbad Neckarau eröffnet am 1. September 2025 die Hallenbad-Saison

Der Sommer zeigt sich in der Ferienzeit von seiner besten Seite. Deshalb heißt es: Sonnencreme eingepackt und auf ins kühle Nass für alle Daheimgebliebenen. Alle vier Mannheimer Freibäder laden noch bis zum 14. September 2025 täglich zum Schwimmen und Erholen ein.

Mit dem Abschluss der Sommerferien und dem Beginn der meteorologischen Herbstzeit öffnen dann die Hallenbäder in Mannheim ihre Tore. Zuerst bietet das Gartenhallenbad Neckarau nach der Revisionszeit bereits ab Montag, 1. September, Schwimmerinnen und Schwimmern die Möglichkeit, auch wetterunabhängig baden zu gehen. Die Sauna öffnet zwei Wochen später ab dem 15. September.

Die Hallenbad-Saison 2025/2026 startet in den anderen Bädern dann am Montag, 15. September 2025, im Herschelbad und Hallenbad Waldhof-Ost. Auch das Hallenbad Vogelstang steht dann wieder für seine Gäste zur Verfügung.

Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation der Stadt Mannheim und der personellen Situation im Sachgebiet Bäder des Fachbereichs Sport und Freizeit wird es ab Herbst 2025 im Ein-Schichtbetrieb betrieben.

Das Hallenbad Vogelstang ist ab 15. September zur Hallenbadsaison mit folgenden geänderten Zeiten für die Bevölkerung geöffnet:

Montag geschlossen

Dienstag 14.00 bis 20.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 08.00 bis 14.00 Uhr

Freitag 14.00 bis 20.00 Uhr

Samstag 08.00 bis 14.00 Uhr

Sonntag 08.00 bis 14.00 Uhr

Infos rund um die Bäder gibt es unter www.schwimmen-mannheim.de.

Quelle Stadt Mannheim