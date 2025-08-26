Lustadt – wort:klang:körper – Lyrik, Musik und Pantomime im Atelier Peter Brauchle

Lustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. September 2025, um 16.00 Uhr lädt das Bildhaueratelier Peter Brauchle in Lustadt (Am unteren Griesweg 8) zu einer besonderen Begegnung der Künste ein.

Unter dem Titel „Wege und Spuren” vereinen sich Lyrik, Gitarrenmusik und Pantomime zu einem sinnlichen Gesamtkunstwerk.

Die Lyrikerin Sonja Viola Senghaus (GEDOK Heidelberg) liest Gedichte über Aufbruch,

Erinnerung und Veränderung. Christian Straube begleitet mit einfühlsamen Gitarrenklängen, Ingrid Elgert bringt mit Gestik und Mimik die Kunst der Stille ins Spiel.

Im Anschluss können Besucherinnen und Besucher das Atelier und die Skulpturen von Peter Brauchle entdecken – Werke aus Bronze, Aluminium, Holz und Stein inmitten einer kreativen Atmosphäre.

Eintritt frei – Klappstuhlevent! Bitte eigene Sitzgelegenheit mitbringen

Quelle: Atelier von Bildhauer Brauchle