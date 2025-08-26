Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Abteilung Standesamt/Einbürgerung der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein ist am Donnerstag, 28. August 2025, ganztägig geschlossen. Einbürgerungsanträge, Geburts- und Sterbefallanzeigen sowie Anmeldungen zur Eheschließung können in die Briefkästen im Eingangsbereich Bismarckstraße 21 eingeworfen werden. Am Freitag, 29. August 2025, steht das Standesamt mit allen seinen Dienstleistungen wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Quelle Stadt Lu
Ludwigshafen – Standesamt am Donnerstag (28.August) geschlossen
