  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26.08.2025, 13:02 Uhr

Ludwigshafen – Standesamt am Donnerstag (28.August) geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Abteilung Standesamt/Einbürgerung der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein ist am Donnerstag, 28. August 2025, ganztägig geschlossen. Einbürgerungsanträge, Geburts- und Sterbefallanzeigen sowie Anmeldungen zur Eheschließung können in die Briefkästen im Eingangsbereich Bismarckstraße 21 eingeworfen werden. Am Freitag, 29. August 2025, steht das Standesamt mit allen seinen Dienstleistungen wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Quelle Stadt Lu

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen

    • Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen
      Rhein-Neckar-Kreis – Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, den 22.08.2025 wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Bis Anfang August wohnte die Vermisste in Neckargemünd. Zurzeit ist die Vermisste ohne festen Wohnsitz. Als möglicher Hinwendungsort gilt der Hamburger Raum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die ... Mehr lesen»

      • Haßloch – VIDEO NACHTRAG – A65 – Tödlicher Unfall

    • Haßloch – VIDEO NACHTRAG – A65 – Tödlicher Unfall
      Haßloch – Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Montagabend kam es auf der A65 bei Haßloch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um ... Mehr lesen»

      • Karlsruhe – Nach Messerstecherei mit schwerverletztem Afghane, folgt Festnahme des Tatverdächtigen ebenfalls Afghane in London

    • Karlsruhe – Nach Messerstecherei mit schwerverletztem Afghane, folgt Festnahme des Tatverdächtigen ebenfalls Afghane in London
      Karlsruhe – Festnahme eines Tatverdächtigen – Bezug zur Pressemitteilung vom 04.04.2025 “Großeinsatz der Polizei am Karlsruher Hauptbahnhof nach gefährlicher Körperverletzung” INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wie berichtet, wurde ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am 04.04.2025 im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofs Opfer eines Messerangriffs, bei dem er schwere Verletzungen erlitten hatte. Zwischenzeitlich ist der Mann wieder aus der Klinik ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Dringende Nachbesserung des Hebammenhilfevertrags erbeten! Offener Brief an den GKV-Spitzenverband

    • Schwetzingen – Dringende Nachbesserung des Hebammenhilfevertrags erbeten! Offener Brief an den GKV-Spitzenverband
      Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Offener Brief an den GKV-Spitzenverband: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote “Mit großer Sorge sehen wir den Auswirkungen des neuen Hebammenhilfevertrages entgegen. Als großer kommunaler, gemeinnütziger Krankenhausträger mit drei geburtshilflichen Abteilungen mit Beleghebammensystem und insgesamt fast 3000 Geburten jährlich tragen wir eine besondere Verantwortung für die Qualität und Kontinuität der Versorgung. Der neue ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Zeitreise mit Gänsehaut – Lesung und Gespräch mit Autorin Britta Habekost

    • Mannheim – Zeitreise mit Gänsehaut – Lesung und Gespräch mit Autorin Britta Habekost
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 6. September laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu einer besonderen Lesung ins Museum Zeughaus C5 ein. Britta Habekost stellt um 14 Uhr ihren neuen Roman „Der Untergang von Thornton Hall” vor. Die Autorin verknüpft dabei geschickt die Begeisterung für antike Stätten, die Geschichte des Reisens und die Ursprünge der ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Andreas Mayr feierte beim Kerwe-Radrennen in Mutterstadt seinen dritten Sieg

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Andreas Mayr feierte beim Kerwe-Radrennen in Mutterstadt seinen dritten Sieg
      Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Schwabe Andreas Mayr vom Team RSC Kempten aus dem Allgäu hat am Montagabend das 42. Mutterstadter Kerwe-Rundstreckenradrennen in der Elite-Klasse gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich im Zielsprint in der Vierergruppe durch, die das Rennen auf dem 1,3 km langen Rundkurs dominierte. Zweiter wurde Louis Grupp vom Team Lotto Kern Haus PSD Bank ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Handwerk stellt sich neu auf: Modernisierte Meisterprüfung bildet Entwicklungen ab – Neuregelungen unter anderem bei den Gewerken Elektrotechnik, Feinwerkmechanik, Metallbau sowie Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Damit Prüfungen im Handwerk den neuesten Stand handwerklicher und technischer Entwicklungen abbilden, müssen sie immer wieder angepasst werden. Im Bereich der Meisterprüfungen wurden zuletzt die Verordnungen für das Elektrotechniker-, das Feinwerkmechaniker-, das Metallbauer- sowie das Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk überarbeitet. „Zielsetzung dabei war, die aktuellen Anforderungen an Technik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Neues Tauschregal im Wertstoffcenter- EWF sucht ehrenamtliche Helfer

    • Frankenthal – Neues Tauschregal im Wertstoffcenter- EWF sucht ehrenamtliche Helfer
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ressourcenschonung und Abfallvermeidung stehen beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) ganz oben auf der Agenda. Mit einem neuen Tauschregal im Wertstoffcenter möchte der EWF Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, gut erhaltene, noch funktionsfähige Gegenstände weiterzugeben und anderen eine Freude zu machen. Wer möchte, kann dort etwas bringen, stöbern oder sich ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Abgabeflohmarkt in der Kita Jakobsplatz

    • Frankenthal – Abgabeflohmarkt in der Kita Jakobsplatz
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 6. September, veranstaltet die städtische Kindertagesstätte Jakobsplatz erneut ihren beliebten Abgabeflohmarkt. Von 10 bis 13 Uhr öffnet die Mensa der Kita Jakobsplatz/ Friedrich-Ebert-Realschule (Jakobsplatz 5) die Türen für Schnäppchenjäger. Schwangere mit einer Begleitperson dürfen bereits ab 9.30 Uhr hinein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Angebot sind gut erhaltene Baby- ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Espresso mit Eckart Würzner“: OB traf Interessierte zum Austausch am Wilhelmsplatz

    • Heidelberg – „Espresso mit Eckart Würzner“: OB traf Interessierte zum Austausch am Wilhelmsplatz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 20. August 2025, zum Austausch in das Marktmeisterhäuschen am Wilhelmplatz in der Weststadt eingeladen. Rund 30 Interessierte nutzten die Gelegenheit und kamen mit Oberbürgermeister Würzner beim Stadtteilverein Weststadt in lockerer Atmosphäre ins Gespräch ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com