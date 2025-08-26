Ludwigshafen – Bauarbeiten in der Carl-Bosch-Straße beginnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Dienstag, 2. September, bis Freitag, 26. September 2025, wird in der Carl-Bosch-Straße, Kreuzung Karl-Müller-Straße, die bestehende Lichtsignalanlage modernisiert. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Für die Dauer der Arbeiten ist es erforderlich, eine der zwei Linksabbiegerspuren in der Carl-Bosch-Straße in Höhe der Karl-Müller-Straße einzuziehen. Verkehrsteilnehmer*innen können die Baustelle auf dem freien Fahrstreifen passieren.

Zudem ist es erforderlich, den Gehweg zu sperren. Der Fußverkehr wird über den benachbarten Gehweg auf dem BASF-Parkplatz umgeleitet.

Im zweiten Bauabschnitt ist zusätzlich eine Sperrung des Radwegs erforderlich. Der Radverkehr wird über die Bremserstraße/Geibelstraße sowie die Karl-Müller-Straße umgeleitet.

In der Zeit der gesamten Maßnahme werden ebenfalls alle Kabelschächte im Bereich der Ampelanlage geöffnet, um die Bestandskabel der Ampelanlagen zu erneuern.

Foto: Auf der Grafik sind die Im Zuge der Arbeiten gesperrten Abschnitte und die eingerichteten Alternativrouten für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen aufgeführt.

Quelle Stadt Lu



