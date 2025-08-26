Sinsheim – Informationsabend für werdende Eltern mit Kreißsaalführung – Nächster Infoabend für werdende Eltern am Montag, 8. September 17 Uhr im Casino



Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat lädt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, Nadine A. Michel, mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Je nach aktueller Situation im Kreißsaal können die Räumlichkeiten dort auch in diesem Rahmen besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 8. September um 17 Uhr statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Andere Eltern treffen, sich austauschen, kompetenten Rat erhalten

Nächster Still- und Babytreff findet am Dienstag, 16. September von 10 Uhr bis 11:30 Uhr statt

Jeden 3. Dienstag im Monat ab 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr bietet der Still- und Babytreff jungen Müttern mit ihren Babys bis 12 Monaten eine Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen. Lisa Hölzel, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin, begleitet die Treffen und gibt wertvolle Informationen und Tipps rund um die Themen Stillen, Ernährung (Beikost), Babyschlaf und vieles mehr. Der nächste Still- und Babytreff findet am 16. September um 10 Uhr im Sportraum des Betreuungszentrum, direkt gegenüber der Klinik statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

und zu unseren Beleghebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

Erste Hilfe Kurs am Baby und Kind

Kompaktkurs für Eltern, Großeltern, Tagesmütter, Erzieherinnen und Erzieher findet am Samstag, 6. September von 09 Uhr bis 13:00 Uhr statt

Gerade in Notfällen kann schnelles und richtiges Handeln entscheidend sein, um die Gesundheit und Sicherheit der Kleinsten zu gewährleisten. Damit man vorsichtshalber gut vorbereitet ist, bietet die GRN-Klinik Sinsheim in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Erste Hilfe – Notfalltraining (ZEHN) einen vierstündigen Kompaktkurs an, in dem die wichtigsten Erste Hilfe-Maßnahmen erklärt werden. In praktischen Übungen wird auch Wiederbelebung an Säuglings- und Kleinkindmodellen geübt. Der Kurs findet statt am 6. September von 09 Uhr bis 13 Uhr im Raum Kraichgau, GRN-Klinik Sinsheim, Alte Waibstadter Straße 2, 74889 Sinsheim.

Die Kursgebühr beträgt 45 Euro, die Anmeldung und weitere Informationen gibt es beim Zentrum Erste Hilfe Notfalltraining unter https://www.erstehilfekurs.net/.

Telefonsprechstunde Arthrose

Am 17. September von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wenn die Gelenke schmerzen und Bewegungen zur Belastung werden, kann eine beginnende Arthrose dahinterstecken. Viele Betroffene fragen sich: Was kann ich tun, um die Beschwerden zu lindern – und wann ist eine Operation notwendig?

Orientierung und medizinische Beratung bietet Timo Nabers, kommissarischer Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der GRN-Klinik Sinsheim, im Rahmen einer kostenlosen telefonischen Sprechstunde. Am Mittwoch, 17. September steht Herr Nabers zwischen 14 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer 07261 66-17550 für Fragen rund um die Gesundheit von Knie und Hüfte zur Verfügung. Er informiert über bewährte konservative Behandlungen, erläutert operative Möglichkeiten und gibt individuelle Tipps zur Vorbeugung und Therapie von Arthrose.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar