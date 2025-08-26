Hemsbach – Lichtspiele-Seniorenkino in der Brennessel am 9. September – „Das Kanu des Manitu“ und „In die Sonne schauen“



Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 9. September, geht es weiter mit dem bewährten Seniorenkino „Lichtspiele – Kino (nicht nur) für Senioren“ im Programmkino „Brennessel“. Gezeigt werden die beiden Filme „Das Kanu des Manitu“ und „In die Sonne schauen“. Beide Filme beginnen zeitgleich jeweils um 14.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 13.30 Uhr, denn vor dem Filmnachmittag öffnet auch das „B-Café“ direkt neben der Brennessel wieder seine Pforten. Dort werden zur Vorab-Stärkung Kaffee und Kuchen angeboten.

Konzept

Interessierten Kinogängern, die abends nicht mehr so lange unterwegs sein möchten oder können, qualitativ wertvolle und empfehlenswerte Filme zu präsentieren – das ist die Grundidee des Seniorenkinos „Lichtspiele“ in der Brennessel. Kinobetreiber Alfred Speiser hat bei der Programmplanung, unterstützt vom Seniorenrat der Stadt Hemsbach, wie immer auf eine gute Mischung geachtet, gemäß dem Anspruch des Kinos, seinen Gästen ein abwechslungsreiches und niveauvolles Filmprogramm und gleichzeitig auch einen angenehmen Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre anzubieten. Dabei sind vorrangig ältere Menschen die Zielgruppe, aber nicht nur: Selbstverständlich sind alle Generationen willkommen. Zu den Filmen:

Das Kanu des Manitu

„Das Kanu des Manitu“ ist die Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ und die neue Komödie von Michael Bully Herbig. Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene „Kanu des Manitu“ zu gelangen. Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang…

In die Sonne schauen

„In die Sonne schauen“ ist der Titel eines deutschen Spielfilms von Mascha Schilinski aus dem Jahr 2025, der auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt wurde und den Preis der Jury erhielt. Der Film erzählt eine Geschichte über vier Frauen, die über einen Zeitraum von 100 Jahren auf einem abgeschiedenen Bauernhof in der Altmark leben und deren Leben durch unbewältigte Vergangenheit und verdrängte Traumata miteinander verwoben sind. Während sie durch ihre jeweilige Gegenwart streifen, offenbaren sich ihnen Spuren der Vergangenheit. Als sich ein tragisches Ereignis auf dem Hof wiederholt, geraten die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ins Wanken.

Info: „Das Kanu des Manitu“ und „In die Sonne schauen“ am Dienstag, 9. September, jeweils 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr ins B-Café, im Programmkino Brennessel, Landstraße 35. Eintritt: 8 Euro inklusive einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Kartenreservierungen unter Tel. 06201/43185 oder per E-Mail an: info@brennessel-kino.de. Mehr Infos unter https://brennessel-kino.de/

Quelle: Stadt Hemsbach