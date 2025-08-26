Heidelberg – „Espresso mit Eckart Würzner“: OB traf Interessierte zum Austausch am Wilhelmsplatz



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 20. August 2025, zum Austausch in das Marktmeisterhäuschen am Wilhelmplatz in der Weststadt eingeladen. Rund 30 Interessierte nutzten die Gelegenheit und kamen mit Oberbürgermeister Würzner beim Stadtteilverein Weststadt in lockerer Atmosphäre ins Gespräch – unter anderem ging es um Hitzeschutzmaßnahmen, die Aufwertung öffentlicher Plätze und die gemeinsame Nutzung von Räumen und Begegnungsstätten.

Mehr Informationen und aktuelle Termine aus der Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/oberbürgermeister.

Quelle: Stadt Heidelberg