Haßloch – VIDEO NACHTRAG – A65 – Tödlicher Unfall

Haßloch – Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Montagabend kam es auf der A65 bei Haßloch zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach rechts von der Fahrbahn abkam.



Der Wagen überschlug sich mehrfach im angrenzenden Feld, der Fahrer wurde dabei herausgeschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Um sicherzugehen, dass sich keine weiteren Personen im Fahrzeug befanden, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden.

Quelle: MRN-News