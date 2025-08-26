Frankenthal – Neues Tauschregal im Wertstoffcenter- EWF sucht ehrenamtliche Helfer

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ressourcenschonung und Abfallvermeidung stehen beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) ganz oben auf der Agenda. Mit einem neuen Tauschregal im Wertstoffcenter möchte der EWF Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, gut erhaltene, noch funktionsfähige Gegenstände weiterzugeben und anderen eine Freude zu machen. Wer möchte, kann dort etwas bringen, stöbern oder sich etwas mitnehmen – ganz ohne Tauschpflicht.

Damit das Regal einladend und übersichtlich bleibt, sucht der EWF ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer. Die Aufgaben umfassen das Ein- und Ausräumen des Regals, die freundliche Beratung der Besucherinnen und Besucher sowie die Pflege und Ordnung der angebotenen Gegenstände.

„Mit dem Tauschregal wollen wir nicht nur Ressourcen schonen, sondern auch einen Ort für Nachhaltigkeit und Miteinander schaffen. Dafür freuen wir uns über alle, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und dieses Projekt mit Leben zu füllen“, so der unter anderem für den EWF zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich beim Bürgerbüro des EWF unter der Telefonnummer 06233/89-777 zu den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag 8–16 Uhr, Freitag 8–13 Uhr) oder per Mail an ewf-service@frankenthal.de melden.

Das Tauschregal ist im Wertstoffcenter, Starenweg 54, zu finden. Geöffnet hat das Wertstoffcenter mittwochs von 16 bis 18.30 Uhr, freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 7.30 bis 13 Uhr.

Mehr zu den Services des EWF unter www.frankenthal.de/ewf

Quelle: Stadt Frankenthal