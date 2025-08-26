Frankenthal – Abgabeflohmarkt in der Kita Jakobsplatz



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 6. September, veranstaltet die städtische Kindertagesstätte Jakobsplatz erneut ihren beliebten Abgabeflohmarkt. Von 10 bis 13 Uhr öffnet die Mensa der Kita Jakobsplatz/ Friedrich-Ebert-Realschule (Jakobsplatz 5) die Türen für Schnäppchenjäger. Schwangere mit einer Begleitperson dürfen bereits ab 9.30 Uhr hinein.

Im Angebot sind gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung in den Größen 56 bis 182, Um-standsmode, Schuhe, Kinderwägen, Autositze sowie Spielzeug aller Art. Die Artikel sind vor-gesichtet und nach Saison sortiert.

Ein Viertel des Verkaufserlöses fließt direkt an die Kita, die außerdem mit einem Kaffee- und Kuchenbuffet sowie Kaltgetränken für das leibliche Wohl der Besucher sorgt.

Die Verkäuferplätze sind bereits vergeben, Interessierte können sich aber noch auf eine War-teliste über die Plattform Basarlino (https://basarlino.de/MV98) setzen lassen.

Weitere Informationen gibt es beim Organisationsteam der Kita Jakobsplatz unter 0173 2386400 (auch per WhatsApp).

Porträts der 19 städtischen und sieben Kitas in freier Trägerschaft sind unter www.frankenthal.de/kitas zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal