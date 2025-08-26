Eberbach – Zum Ferienspaß in der Stadtbibliothek summt es

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red’/ak) – Vorletzte Woche waren die Teilnehmer des Ferienspaßes in der Stadtbibliothek eifrig damit beschäftigt, die Bee-Robots zu programmieren. Per Knopfdruck auf den Rücken der Roboter konnte ihnen der Befehl erteilt werden, in welche Richtung sie laufen sollen. Vorwärts, rechts, links oder rückwärts und wie viele Felder. Auf einer Matte gab es die Möglichkeit einen Parcours abzustecken, es gab eine Rennstrecke und eine Matte mit einem Sommerspiel. Zu Beginn war es gar nicht so einfach, gleich die richtigen Befehle einzugeben. Es wurde mit Händen und Füßen, links und rechts drehen gearbeitet. Aber – Übung macht den Meister. Zum Ende konnten die Teilnehmer einen großen, teilweise auch recht komplizierten Parcours programmieren. Und der Bee-Bot lief genau den Weg ab, den er nehmen sollte.

Quelle: Stadt Eberbach