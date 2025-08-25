Alzey / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte “Fakenews” bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert.
Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein solcher Sachverhalt nicht stattgefunden hat.
Quelle: Polizeidirektion Worms
Worms – Fake News im Internet – 7jähriges Mädchen nicht entführt
