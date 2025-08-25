Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Glück bei Zugunglück – PKW kracht mit Zug zusammen – Forderung nach Schranke

Rhein-Pfalz-Kreis – Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen Pkw und einem Zug, der weitaus schlimmere Folgen haben können. Ein Auto stieß auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem durchfahrenden Zug zusammen.



https://youtu.be/woRS5PFfrl8 Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Während der Wagen schwer beschädigt wurde, erlitten die Insassen nur leichte Blessuren. Auch die Passagiere im Zug blieben unverletzt – ein Umstand, den viele Beobachter als pures Glück bewerten.

Der Bahnübergang ist seit Langem ein Streitpunkt in der Gemeinde. Da er weder mit einer Schranke noch mit einer automatischen Sperre gesichert ist, warnen Anwohner immer wieder vor der Gefahr. Nach dem aktuellen Vorfall wird die Forderung nach einem besseren Schutz erneut lauter. Viele fordern von den Verantwortlichen endlich klare Maßnahmen, bevor ein Unglück mit schwerwiegenden Folgen geschieht.

Quelle: mrn-news.de