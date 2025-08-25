Mannheim – Schon jetzt vormerken: “Körper-Kino: Zur filmischen Inszenierung von Körperlichkeit” beim 39. Mannheimer Filmsymposium vom 10. bis 12. Oktober

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) –

Das Kino ist ein visuelles Medium, und der menschliche Körper eines seiner zentralen Ausdrucksmittel. In Bewegung, Mimik und Gestik transportiert er Emotionen, erzählt Geschichten und reflektiert gesellschaftliche Vorstellungen von Identität, Geschlecht, Macht und Normativität. Körperbilder im Film können faszinieren, verstören oder tief berühren. Sie zeigen Schönheit und Zerbrechlichkeit, Schmerz und Widerstand, Kontrolle und Exzess. „Körper-Kino” soll Filme bezeichnen, die über das Sehen hinaus eine körperliche Erfahrung erzeugen. Sie nutzen Kameraführung, Sound, Schnitt und Inszenierung und Schauspielkunst so, dass der Zuschauer nicht nur mitdenkt, sondern mitfühlt und die oft intensive physische Wirkung spürt.

Wie inszeniert das Kino Körperlichkeit? Welche filmischen Mittel verstärken ihre Wirkung? In welchen Kontexten wird der Körper idealisiert oder deformiert, inszeniert oder anonymisiert?

Inwieweit führt die Betonung des Körpers und seiner Sensibilität und damit die unmittelbare Ansprache der Gefühle über eine Pseudo-Sensorik (wir nehmen auf der Leinwand Vorgeführtes trotz des Abstands und ohne echte Berührung quasi körperlich wahr) zu einer Verstärkung der Wahrhaftigkeit des Wahrgenommenen?In sechs Vorträgen, zwei Werkstattberichten, fünf Filmen, zwei Empfängen und vielen Diskussionen und Gesprächen geht das diesjährige Mannheimer Filmsymposium diesen Fragen nach und erkundet die facettenreiche Darstellung des Körpers im Film – und was diese Körperinszenierungen im Publikum auslösen.

Quelle: Cinema Quadrat e.V. Mannheim