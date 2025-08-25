Mannheim – Schließung eines illegalen Prostitutionsbetriebs in Massagesalon

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Stadt Mannheim und der Kriminaldirektion Heidelberg wurde im Stadtteil Neckarau ein Massagestudio geschlossen, in dem ohne die erforderliche Erlaubnis sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden. Der Betreiber muss sich nun unter anderem wegen des Betreibens einer illegalen Prostitutionsstätte verantworten. Darüber hinaus wurde die Ausländerbehörde in das weitere Verfahren einbezogen, weil die vor Ort angetroffenen Mitarbeiterinnen keine gültige Aufenthaltserlaubnis hatten.

Die Stadt macht deutlich, dass illegale Betriebe nicht geduldet werden. Ohne Betriebserlaubnis kann nicht sichergestellt werden, dass gesetzliche Auflagen eingehalten werden – insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Beschäftigten, die Einhaltung von Hygienevorschriften sowie den Schutz der Kundinnen und Kunden.

Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, kündigt die Stadt weitere Kontrollen in ähnlichen Betrieben an. Ziel ist es, Verstöße konsequent zu unterbinden und für faire Bedingungen in legal geführten Einrichtungen zu sorgen.