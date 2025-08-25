  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.08.2025, 13:52 Uhr

Mannheim – BBC-Brücke: Einhub weiterer Behelfsbrückenteile im September 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim hat bereits im vergangenen Jahr die ersten Brückenteile der BBC-Brücke eingehoben. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Fangedammkonstruktion auf der Käfertaler Seite steht nun der Einbau der verbleibenden Behelfsbrückenteile bevor. Insgesamt kommen neun Brückenteile zum Einsatz: drei auf der Käfertaler Seite – davon zwei für die Straßenbrücke und einer für die Fußgängerbrücke – sowie sechs im Bereich der Zielstraße, wovon vier der Straßenbrücke und zwei der Fußgängerbrücke dienen.

Der Einhub beginnt auf der Käfertaler Seite. Für die Arbeiten wird die Boveristraße von Montag, 1. September 2025, ab 20 Uhr bis Donnerstag, 4. September 2025, 12 Uhr im Bereich ab der Kreuzung Mannheimer Straße in Richtung Waldhof gesperrt. Eine Zufahrt aus Richtung Waldhof ist bis zur Boveristraße auf Höhe der Hausnummer 22 möglich. Es wird zum Einsatz eines Schwerlastmobilkrans und Hubsteigern kommen.

Nach dem Einbau und abschließenden Prüfungen wird die Boveristraße am Donnerstagmittag wieder für den motorisierten Individualverkehr freigegeben.

Parallel dazu werden die sechs Brückenteile im Bereich der Zielstraße eingebaut. Hierfür ist eine Durchfahrtsunterbrechung im Bereich der Kreuzung Zielstraße und Untere Friedrich-Ebert-Straße notwendig. Diese Sperrung wird von Dienstag, 2. September 2025, 20 Uhr bis Freitag, 5. September 2025, 12 Uhr andauern.

Nach dem Einbau der Behelfsbrückenteile stehen noch Restarbeiten an, wie beispielsweise die Installation der Straßenbeleuchtung. Der Stadtraumservice Mannheim wird die Umfahrung voraussichtlich Ende September 2025 in Betrieb nehmen. Anschließend beginnt der Rückbau der alten BBC-Brücke.

Umleitungsbeschilderungen werden für die Zeit der jeweiligen Sperrungen entsprechend aufgestellt.

Informationen zu aktuellen Baustellen mit Verkehrseinschränkungen in Mannheim sind veröffentlicht unter: www.mannheim.de/baustelleninfo oder Mobilitätsportal Mannheim.
Quelle Stadt Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Frankenthal – Versuchtes Tötungsdelikt – Sohn wollte Vater töten

    • Frankenthal – Versuchtes Tötungsdelikt – Sohn wollte Vater töten
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Montag (25.08.2025), gegen 1 Uhr, griff ein 18-Jähriger seinen 51-jährigen Vater mit einem Hammer und einem Messer in dessen Wohnung in Frankenthal an. Der 51-Jährige konnte flüchten. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde durch Polizeikräfte am Tatort ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Oberverwaltungsgericht: Eilantrag von Joachim Paul gegen Nichtzulassung zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen bleibt ohne Erfolg

    • Ludwigshafen – Oberverwaltungsgericht: Eilantrag von Joachim Paul gegen Nichtzulassung zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen bleibt ohne Erfolg
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Eilrechtsschutzantrag des von der Alternative für Deutschland – AfD – nominierten Kandidaten Joachim Paul gegen die Entscheidung des Wahlausschusses, ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen am 21. September 2025 zuzulassen, bleibt ohne Erfolg. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Antragsteller ist Mitglied der AfD und des Stadtrats ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – OB-Wahl – Oberverwaltungsgericht weist Beschwerde von AfD-Kandidat zurück

    • Ludwigshafen – OB-Wahl – Oberverwaltungsgericht weist Beschwerde von AfD-Kandidat zurück
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtverwaltung druckt Stimmzettel Das Oberverwaltungsgericht Koblenz (OVG) hat mit seiner heutigen Entscheidung den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Neustadt an der Weinstraße vom 18. August 2025 bestätigt und die gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde zurückgewiesen. Im Ergebnis wird der Bewerber der AfD nicht zur OB-Wahl in Ludwigshafen am 21. September 2025 zugelassen. Damit ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Schließung eines illegalen Prostitutionsbetriebs in Massagesalon

    • Mannheim – Schließung eines illegalen Prostitutionsbetriebs in Massagesalon
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Stadt Mannheim und der Kriminaldirektion Heidelberg wurde im Stadtteil Neckarau ein Massagestudio geschlossen, in dem ohne die erforderliche Erlaubnis sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden. Der Betreiber muss sich nun unter anderem wegen des Betreibens einer illegalen Prostitutionsstätte verantworten. Darüber hinaus wurde die Ausländerbehörde in das weitere Verfahren einbezogen, weil ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Sperrung der Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Mannheim wegen Reparaturarbeiten

    • Ludwigshafen – Sperrung der Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Mannheim wegen Reparaturarbeiten
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Mittwoch, 27. August 2025 und am Donnerstag, 28. August 2025, werden auf der Hochstraße Nord (B44) im Zuge der Reparaturarbeiten an der Übergangskonstruktion die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Brücke aus Oppau kommend gesperrt. Die Sperrung findet in der verkehrsarmen Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr statt. Verkehrsteilnehmer*innen mit ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Luisa Krückl als Amateurfußballerin des Jahres geehrt

    • Edenkoben – Luisa Krückl als Amateurfußballerin des Jahres geehrt
      Edenkoben/südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude beim SV Leiselheim: Im Rahmen des A-Klasse-Duells zwischen dem SV Leiselheim und dem TuS Monsheim wurde Luisa Krückl offiziell als Amateurfußballerin des Jahres ausgezeichnet. Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident für Amateurfußball, überreichte den begehrten Pokal an die 17-Jährige – und verriet dabei eine besondere Anekdote: Auch Nationalspieler Joshua Kimmich, Mitglied ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Schon jetzt vormerken: “Körper-Kino: Zur filmischen Inszenierung von Körperlichkeit” beim 39. Mannheimer Filmsymposium vom 10. bis 12. Oktober

    • Mannheim – Schon jetzt vormerken: “Körper-Kino: Zur filmischen Inszenierung von Körperlichkeit” beim 39. Mannheimer Filmsymposium vom 10. bis 12. Oktober
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kino ist ein visuelles Medium, und der menschliche Körper eines seiner zentralen Ausdrucksmittel. In Bewegung, Mimik und Gestik transportiert er Emotionen, erzählt Geschichten und reflektiert gesellschaftliche Vorstellungen von Identität, Geschlecht, Macht und Normativität. Körperbilder im Film können faszinieren, verstören oder tief berühren. Sie zeigen Schönheit und Zerbrechlichkeit, Schmerz und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg/Eppelheim – Geplante Fernwärmeunterbrechung in einigen Straßen von HD-Pfaffengrund und Eppelheim – voraussichtlich nur kurzzeitige Unterbrechung am 27. August ab 7 Uhr

    • Heidelberg/Eppelheim – Geplante Fernwärmeunterbrechung in einigen Straßen von HD-Pfaffengrund und Eppelheim – voraussichtlich nur kurzzeitige Unterbrechung am 27. August ab 7 Uhr
      Heidelberg / Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 27. August 2025, wird die Fernwärmeversorgung in einzelnen Straßen von Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim ab 7 Uhr kurzzeitig unterbrochen. Im Rahmen des Fernwärmeausbaus wird in Heidelberg-Pfaffengrund im Schwalbenweg Ecke Marktstraße eine neue Fernwärmeleitung in Betrieb genommen, die diese Maßnahme erforderlich macht. Anwohnende wurde im Vorfeld per ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Glück bei Zugunglück – PKW kracht mit Zug zusammen – Forderung nach Schranke

    • Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Glück bei Zugunglück – PKW kracht mit Zug zusammen – Forderung nach Schranke
      Rhein-Pfalz-Kreis – Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen Pkw und einem Zug, der weitaus schlimmere Folgen haben können. Ein Auto stieß auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem durchfahrenden Zug zusammen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtu.be/woRS5PFfrl8 Während der ... Mehr lesen»

      • Worms – Fake News im Internet – 7jähriges Mädchen nicht entführt

    • Worms – Fake News im Internet – 7jähriges Mädchen nicht entführt
      Alzey / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte “Fakenews” bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert. Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com