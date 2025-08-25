Mannheim – BBC-Brücke: Einhub weiterer Behelfsbrückenteile im September 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim hat bereits im vergangenen Jahr die ersten Brückenteile der BBC-Brücke eingehoben. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Fangedammkonstruktion auf der Käfertaler Seite steht nun der Einbau der verbleibenden Behelfsbrückenteile bevor. Insgesamt kommen neun Brückenteile zum Einsatz: drei auf der Käfertaler Seite – davon zwei für die Straßenbrücke und einer für die Fußgängerbrücke – sowie sechs im Bereich der Zielstraße, wovon vier der Straßenbrücke und zwei der Fußgängerbrücke dienen.

Der Einhub beginnt auf der Käfertaler Seite. Für die Arbeiten wird die Boveristraße von Montag, 1. September 2025, ab 20 Uhr bis Donnerstag, 4. September 2025, 12 Uhr im Bereich ab der Kreuzung Mannheimer Straße in Richtung Waldhof gesperrt. Eine Zufahrt aus Richtung Waldhof ist bis zur Boveristraße auf Höhe der Hausnummer 22 möglich. Es wird zum Einsatz eines Schwerlastmobilkrans und Hubsteigern kommen.

Nach dem Einbau und abschließenden Prüfungen wird die Boveristraße am Donnerstagmittag wieder für den motorisierten Individualverkehr freigegeben.

Parallel dazu werden die sechs Brückenteile im Bereich der Zielstraße eingebaut. Hierfür ist eine Durchfahrtsunterbrechung im Bereich der Kreuzung Zielstraße und Untere Friedrich-Ebert-Straße notwendig. Diese Sperrung wird von Dienstag, 2. September 2025, 20 Uhr bis Freitag, 5. September 2025, 12 Uhr andauern.

Nach dem Einbau der Behelfsbrückenteile stehen noch Restarbeiten an, wie beispielsweise die Installation der Straßenbeleuchtung. Der Stadtraumservice Mannheim wird die Umfahrung voraussichtlich Ende September 2025 in Betrieb nehmen. Anschließend beginnt der Rückbau der alten BBC-Brücke.

Umleitungsbeschilderungen werden für die Zeit der jeweiligen Sperrungen entsprechend aufgestellt.

Informationen zu aktuellen Baustellen mit Verkehrseinschränkungen in Mannheim sind veröffentlicht unter: www.mannheim.de/baustelleninfo oder Mobilitätsportal Mannheim.

Quelle Stadt Mannheim