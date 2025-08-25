Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Mittwoch, 27. August 2025 und am Donnerstag, 28. August 2025, werden auf der Hochstraße Nord (B44) im Zuge der Reparaturarbeiten an der Übergangskonstruktion die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Brücke aus Oppau kommend gesperrt. Die Sperrung findet in der verkehrsarmen Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr statt.
Verkehrsteilnehmer*innen mit Ziel Mannheim werden gebeten die Umleitung über die Yorckstraße und die Konrad-Adenauer-Brücke zu nehmen. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis für etwaige Einschränkungen.
Ludwigshafen – Sperrung der Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Mannheim wegen Reparaturarbeiten
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Mittwoch, 27. August 2025 und am Donnerstag, 28. August 2025, werden auf der Hochstraße Nord (B44) im Zuge der Reparaturarbeiten an der Übergangskonstruktion die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Brücke aus Oppau kommend gesperrt. Die Sperrung findet in der verkehrsarmen Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr statt.