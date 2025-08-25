Ludwigshafen – Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Sonntagmorgen (24.08.2025, gegen 5:45 Uhr) stießen auf dem Radweg der Brunckstraße zwei Radfahrer frontal zusammen. Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer kam ihm ohne Licht entgegen, als beide zusammenstießen. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall wurde auch sein Pedelec beschädigt.
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Montag (25.08.2025), gegen 1 Uhr, griff ein 18-Jähriger seinen 51-jährigen Vater mit einem Hammer und einem Messer in dessen Wohnung in Frankenthal an. Der 51-Jährige konnte flüchten. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde durch Polizeikräfte am Tatort ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Eilrechtsschutzantrag des von der Alternative für Deutschland – AfD – nominierten Kandidaten Joachim Paul gegen die Entscheidung des Wahlausschusses, ihn nicht zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen am 21. September 2025 zuzulassen, bleibt ohne Erfolg. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Antragsteller ist Mitglied der AfD und des Stadtrats ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtverwaltung druckt Stimmzettel Das Oberverwaltungsgericht Koblenz (OVG) hat mit seiner heutigen Entscheidung den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Neustadt an der Weinstraße vom 18. August 2025 bestätigt und die gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde zurückgewiesen. Im Ergebnis wird der Bewerber der AfD nicht zur OB-Wahl in Ludwigshafen am 21. September 2025 zugelassen. Damit ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Stadt Mannheim und der Kriminaldirektion Heidelberg wurde im Stadtteil Neckarau ein Massagestudio geschlossen, in dem ohne die erforderliche Erlaubnis sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden. Der Betreiber muss sich nun unter anderem wegen des Betreibens einer illegalen Prostitutionsstätte verantworten. Darüber hinaus wurde die Ausländerbehörde in das weitere Verfahren einbezogen, weil ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Mittwoch, 27. August 2025 und am Donnerstag, 28. August 2025, werden auf der Hochstraße Nord (B44) im Zuge der Reparaturarbeiten an der Übergangskonstruktion die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Brücke aus Oppau kommend gesperrt. Die Sperrung findet in der verkehrsarmen Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr statt. Verkehrsteilnehmer*innen mit ... Mehr lesen»
- Edenkoben/südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude beim SV Leiselheim: Im Rahmen des A-Klasse-Duells zwischen dem SV Leiselheim und dem TuS Monsheim wurde Luisa Krückl offiziell als Amateurfußballerin des Jahres ausgezeichnet. Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident für Amateurfußball, überreichte den begehrten Pokal an die 17-Jährige – und verriet dabei eine besondere Anekdote: Auch Nationalspieler Joshua Kimmich, Mitglied ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim hat bereits im vergangenen Jahr die ersten Brückenteile der BBC-Brücke eingehoben. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Fangedammkonstruktion auf der Käfertaler Seite steht nun der Einbau der verbleibenden Behelfsbrückenteile bevor. Insgesamt kommen neun Brückenteile zum Einsatz: drei auf der Käfertaler Seite – davon zwei für die Straßenbrücke und einer für die ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kino ist ein visuelles Medium, und der menschliche Körper eines seiner zentralen Ausdrucksmittel. In Bewegung, Mimik und Gestik transportiert er Emotionen, erzählt Geschichten und reflektiert gesellschaftliche Vorstellungen von Identität, Geschlecht, Macht und Normativität. Körperbilder im Film können faszinieren, verstören oder tief berühren. Sie zeigen Schönheit und Zerbrechlichkeit, Schmerz und ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 27. August 2025, wird die Fernwärmeversorgung in einzelnen Straßen von Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim ab 7 Uhr kurzzeitig unterbrochen. Im Rahmen des Fernwärmeausbaus wird in Heidelberg-Pfaffengrund im Schwalbenweg Ecke Marktstraße eine neue Fernwärmeleitung in Betrieb genommen, die diese Maßnahme erforderlich macht. Anwohnende wurde im Vorfeld per ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen Pkw und einem Zug, der weitaus schlimmere Folgen haben können. Ein Auto stieß auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem durchfahrenden Zug zusammen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtu.be/woRS5PFfrl8 Während der ... Mehr lesen»
