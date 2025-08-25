Ludwigshafen – Hallenbad Süd ab 1. September wieder geöffnet – Schwimmkurse und Aqua-Jogging

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Das Hallenbad Süd steht Schwimmer*innen ab Montag,

1. September 2025, nach seiner Sommerpause wieder zur Verfügung. Gleich im September starten auch die ersten Schwimmkurse für Kinder. Von 15. bis 26. September bietet der Bereich Sport und Ehrenamt “Crash-Schwimmkurse” für Kinder an. Die Kurse finden in beiden Wochen jeweils von montags bis freitags statt. Jeder Kurs umfasst somit zehn Unterrichtseinheiten und kostet 63 Euro. Von 14 Uhr bis 14.45 Uhr gibt es ein Kursangebot für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren. Von 15 Uhr bis 15.45 Uhr gibt es ein weiteres Kursangebot für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Die Kinder sollten im Kurs ohne ihre Eltern klarkommen können. Eltern dürfen ihre Kinder natürlich zum Umziehen begleiten.

Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab

Montag, 1. September 2025, ab 17 Uhr, eine E-Mail an

hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit dem Wunschkurs, Geburtsdatum des Kindes und einer Telefonnummer für eventuelle Rückfragen.

E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Anmeldende erhalten eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte berücksichtigt werden konnten oder nicht. Sie erfahren dann auch, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Süd kaufen können. Erfolgt innerhalb der in der Antwortmail angegebenen Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach Abschluss des Kurskartenverkaufs gelöscht.

Der Bereich Sport und Ehrenamt bietet auch wieder Aqua-Jogging-Kurse an: einen Kurs ab Donnerstag, 18. September 2025, von 12 Uhr bis 12.45 Uhr und einen weiteren ab Montag,

22. September 2025, von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr. Kurskarten für die Aqua-Jogging-Kurse kosten 50 Euro und können an der Kasse im Hallenbad Süd zu den Kassenzeiten gekauft werden. Jeder Aqua-Jogging-Kurs besteht aus fünf Einheiten.

Quelle Stadt Lu

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken