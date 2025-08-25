Ludwigshafen – Freibad schließt am 1. September – Hallenbäder öffnen – Hundeschwimmtag am 6. September

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Freibad am Willersinnweiher ist noch bis einschließlich Sonntag, 31. August 2025, geöffnet und geht danach in die Winterpause. Das Hallenbad Süd öffnet wieder ab Montag, 1. September. Das Hallenbad Oggersheim öffnet ab Dienstag, 2. September.

Bevor das Freibad in den Winterschlaf geht, bietet das Bäderteam am Samstag, 6. September, 10 bis 17 Uhr dort wieder einen Schwimmtag für Hunde an. Dabei dürfen die Hunde ins Nichtschwimmerbecken. Der Eintritt zum Hundeschwimmtag beträgt vier Euro für einen Hund plus ein bis zwei Besitzer*innen. Bringt jemand mehr als einen Hund mit, sind pro weiterem Hund

2,50 Euro zu zahlen. Letzter Einlass ist um 16.15 Uhr. Der Hundeschwimmtag ist nicht als gemeinsames Baden von Hund und Mensch gedacht, sondern ausschließlich für die Tiere. Abgesehen vom Becken gilt auf dem Freibadgelände die Anleinpflicht. Es stehen kostenfreie Kotbeutel zur Verfügung. Jede*r Hundehalter*in ist für die Hinterlassenschaften seines Tieres selbst verantwortlich und sollte diese ordnungsgemäß im Müll entsorgen.

Quelle Stadt Lu

Foto MRN News



