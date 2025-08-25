Landau – Pausenverpflegung auf die umweltfreundliche Art: EWL stattet über 600 Erstklässler mit Brotdosen und Trinkflaschen aus

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Umwelt- und Klimaschutz beginnt bei den Kleinsten – das beweist der EWL erneut mit einer vorbildlichen Initiative: Pünktlich zum Schulstart werden über 600 Erstklässler in Landau mit umweltfreundlichen Brotdosen und Trinkflaschen aus Edelstahl ausgestattet. Durch dieses Engagement wird ein bedeutender Schritt zur Vermeidung von Einwegverpackungen gemacht und eine klare Botschaft zur Nachhaltigkeit gesendet.

Bürgermeister Lukas Hartmann, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL, betont: „Diese wiederverwendbaren Behältnisse tragen wesentlich dazu bei, Verpackungsmaterial und Einwegflaschen über die gesamte Schulzeit hinweg zu minimieren. So sensibilisieren wir die Jüngsten frühzeitig für Umwelt- und Ressourcenschutz.“

Landau sagt Einweg den Kampf an

Bereits im 25. Jahr in Folge setzt der EWL mit diesem Geschenkpaket für Schulanfängerinnen und -anfänger ein klares Zeichen gegen Umweltverschmutzung. Beide Artikel, die Trinkflasche und die Brotdose, sind aus hochwertigem, stabilem Metall gefertigt. „Unsere Edelstahl-Trinkflaschen haben sich über die Jahre hervorragend bewährt und sind Teil unseres Engagements für ein abfallarmes Landau“, erklärt EWL-Vorstandsvorsitzender Sebastian Lorig. Gemeinsam mit Bürgermeister Lukas Hartmann überreichte Abfallberater Andreas Fischer die Sets an der Thomas Nast und Michael Ende-Grundschule – zur großen Freude der Kinder.

Nachhaltige Alternativen für den Alltag

Wiederverwendbare Behältnisse bieten nicht nur Funktionalität, sondern leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Im Gegensatz zu einmaliger Frischhaltefolie oder Alufolie, die ressourcenintensiv in der Herstellung und problematisch in der Entsorgung sind, punkten Edelstahlbehälter durch Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit. Während Frischhaltefolie aus erdölbasiertem Ethylen besteht und oft in Müllverbrennungsanlagen landet, setzen Haushalte vermehrt auf nachhaltige Alternativen – wie Bienenwachstücher oder wiederverwendbare Plastik- und Metallbehälter.

Mit dieser Initiative beweist der EWL einmal mehr, dass Umwelt- und Klimaschutz eine elementare Rolle im Alltag spielen. Ein kleines Geschenk, das eine große Wirkung entfalten kann – für unser Klima und die kommenden Generationen.

Quelle EWL Landau