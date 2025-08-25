Ilvesheim – Betrunkener 18-jähriger kommt von Fahrbahn ab und beschädigt drei weitere Fahrzeuge

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:45 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter VW-Fahrer die Wallstadter Straße. Als er im Weiteren mit überhöhter Geschwindigkeit an der Einmündung zur Erbacher Straße in diese einfahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Dabei kollidierte der VW mit einem geparkten Ford, einem Daimler-Benz und einem BMW, bis der 18-Jährige mit seinem VW schlussendlich auf der Seite zum Liegen kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Ladenburg Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Er musste die Beamten für eine Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Der VW musste abgeschleppt werden.

Der 18-Jährige hat neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss zu rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf über 22.000 Euro geschätzt.