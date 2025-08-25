Heidelberg/Eppelheim – Geplante Fernwärmeunterbrechung in einigen Straßen von HD-Pfaffengrund und Eppelheim – voraussichtlich nur kurzzeitige Unterbrechung am 27. August ab 7 Uhr

Heidelberg / Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 27. August 2025, wird die Fernwärmeversorgung in einzelnen Straßen von Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim ab 7 Uhr kurzzeitig unterbrochen. Im Rahmen des Fernwärmeausbaus wird in Heidelberg-Pfaffengrund im Schwalbenweg Ecke Marktstraße eine neue Fernwärmeleitung in Betrieb genommen, die diese Maßnahme erforderlich macht. Anwohnende wurde im Vorfeld per Handzettel bereits informiert.

Während der Abstellungen kann es zu Beeinträchtigungen beim Warmwasser kommen, wenn die internen Warmwasserspeicher auskühlen. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, größere Wasserentnahmen sowie Duschen und Baden außerhalb dieser Zeiten zu legen und bitten um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen. Die Stadtwerke Heidelberg gehen davon aus, dass die Versorgung am Mittwochabend gegen 17 Uhr wiederhergestellt ist. Anschließend dauert es rund eine Stunde, bis die Haushalte wie gewohnt mit Wärme versorgt sind.

Betroffen sind Haushalte in den folgenden Straßen:

Heidelberg-Pfaffengrund: Blütenweg, Frühlingsweg, Im Buschgewann, Im Dörning, Im Entenlach, Im Heimgarten, Im Kolbengarten, Im Schaffner, Krähenweg, Laubenweg, Marktstraße, Möwenweg, Obere Rödt, Schützenstraße, Schwalbenweg, Steinhofweg

Eppelheim: Bunsenstraße, Daimlerstraße, Freiherr-von-Drais-Straße, Hermann-Wittmann-Straße, Justus-von-Liebig-Straße, Karl-Benz-Straße, Maximilian-Kolbe-Weg, Peter-Böhm-Straße, Richard-Wagner-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Rudolf-Wild-Straße

Quelle: Stadtwerke Heidelberg