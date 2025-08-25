Edenkoben – Luisa Krückl als Amateurfußballerin des Jahres geehrt

Edenkoben/südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude beim SV Leiselheim: Im Rahmen des A-Klasse-Duells zwischen dem SV Leiselheim und dem TuS Monsheim wurde Luisa Krückl offiziell als Amateurfußballerin des Jahres ausgezeichnet.

Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident für Amateurfußball, überreichte den begehrten Pokal an die 17-Jährige – und verriet dabei eine besondere Anekdote: Auch Nationalspieler Joshua Kimmich, Mitglied der Jury, habe persönlich für Krückl gestimmt.

Die Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen, sondern vor allem für ihr außergewöhnliches Engagement neben dem Platz. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat Luisa Krückl beim SV Leiselheim eine Inklusionsmannschaft für Kinder aufgebaut und trainiert diese bis heute mit viel Herzblut. Andreas Gödtel, stellvertretender Landesehrenamtsbeauftragter des SWFV, skizzierte in seiner Ansprache den Werdegang der Preisträgerin und hob insbesondere ihren Einsatz für den Inklusionsfußball hervor. Thomas Bergmann, Präsident des SWFV, ergänzte: „Wir sind stolz, eine so junge und engagierte Ehrenamtliche in unserem Verbandsgebiet zu haben.”

Neben Ronny Zimmermann, Thomas Bergmann und Andreas Gödtel nahmen auch Selin Yildiz (Social Media-Beauftragte des DFB) sowie Timm Ritterböck (stellv. Abteilungsleitung Verbands- und Vereinsentwicklung des SWFV) an der Ehrung teil.

Als weitere Anerkennung lädt der Deutsche Fußball-Bund Krückl zum anstehenden Länderspiel Deutschland gegen Nordirland nach Köln ein.

Der Südwestdeutsche Fußballverband bedankt sich herzlich beim SV Leiselheim für die gastfreundliche Organisation und beim DFB für die Unterstützung. Dem großen Vorbild für junge Spielerinnen und Spieler, Luisa Krückl, wünschen Verband und Verein weiterhin viel Erfolg – sowohl mit ihrer Inklusionsmannschaft als auch beim 1. FC Kaiserslautern

Bildunterschrift: Stehend v.l.n.r: Andreas Gödtel (Stellv. Landesehrenamtsbeauftragter des SWFV), Thomas Bergmann (SWFV-Präsident), Luisa Krückl (Amateurfußballerin des Jahres), Ronny Zimmermann (DFB-Vizepräsident für Amateurfußball), Roland Hahn (Vorsitzender SV Leiselheim), Thomas Loewer (2. Vorsitzender SV Leiselheim) – Untere Reihe: Spieler*innen der Inklusionsmannschaft von Luisa Krückl

Quelle SWFV