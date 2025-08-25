Bammental – 13.000 Euro Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Sonntagabend um 20 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter BMW-Fahrer die L 600 von Bammental kommend in Fahrtrichtung Neckargemünd. Im Kreuzungsbereich zur B 45 hielt der 77-Jährige zunächst an der Haltelinie der Linksabbiegerspur aufgrund der roten Ampel an. Aus bislang unbekannten Gründen setzte der 77-Jährige bei weiterhin rotzeigender Ampel seine Fahrt fort und kollidierte dabei mit einer von rechts kommenden 62-jährigen BMW-Fahrerin, die bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kino ist ein visuelles Medium, und der menschliche Körper eines seiner zentralen Ausdrucksmittel. In Bewegung, Mimik und Gestik transportiert er Emotionen, erzählt Geschichten und reflektiert gesellschaftliche Vorstellungen von Identität, Geschlecht, Macht und Normativität. Körperbilder im Film können faszinieren, verstören oder tief berühren. Sie zeigen Schönheit und Zerbrechlichkeit, Schmerz und ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 27. August 2025, wird die Fernwärmeversorgung in einzelnen Straßen von Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim ab 7 Uhr kurzzeitig unterbrochen. Im Rahmen des Fernwärmeausbaus wird in Heidelberg-Pfaffengrund im Schwalbenweg Ecke Marktstraße eine neue Fernwärmeleitung in Betrieb genommen, die diese Maßnahme erforderlich macht. Anwohnende wurde im Vorfeld per ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen Pkw und einem Zug, der weitaus schlimmere Folgen haben können. Ein Auto stieß auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem durchfahrenden Zug zusammen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtu.be/woRS5PFfrl8 Während der ... Mehr lesen»
- Alzey / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aufgrund mehrerer Anrufe wurde die Polizei darauf aufmerksam, dass bei einer Social-Media Plattform sogenannte “Fakenews” bezüglich eines 7`jährigen entführten und vermissten Mädchens kursieren. Hierbei wird diese Nachricht ständig bezüglich des Tatortes verändert. Die Polizei Alzey möchte deutlich darauf hinweisen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und ein ... Mehr lesen»
- Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem schwungvollen Fassbieranstich durch Bürgermeister Thorsten Leva wurde am Samstagabend die 44. Mutterstadter Kerwe offiziell eröffnet. Im großen Festzelt herrschte bereits zum Auftakt eine ausgelassene Stimmung: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um gemeinsam den traditionellen Beginn des Volksfestes zu feiern. Doch die Mutterstadter Kerwe bietet weit mehr ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Neue Mängel im Mehrfamilienhaus in Oggersheim Nachdem die Wasserversorgung für 68 Wohnungen in Oggersheim ausgefallen war, bedankten sich die Bewohner am Sonntag bei MRN-News und dem Oberbürgermeisterkandidaten Martin Wegner für die schnelle Information der Öffentlichkeit und die deutliche Fürsprache der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bei den Hauseigentümern. Aktuell sind alle Wohnungen wieder mit Wasser versorgt. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Idar-Oberstein – Stark.Geschlossen. Bereit für 2026: SPD Rheinland-Pfalz startet mit Vertrauensvotum in den Wahlkampf – Die SPD Rheinland-Pfalz hat auf ihrem ordentlichen Landesparteitag in Idar-Oberstein ihren Landesvorstand neu gewählt und dabei ein gewohnt starkes Zeichen der Geschlossenheit gesetzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Sabine Bätzing-Lichtenthäler wurde mit 98,94 Prozent der Delegiertenstimmen eindrucksvoll ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 wird eine 41-jährige Mutter aus Mannheim und ihr 2-jähriger Sohn vermisst. Beide wurden zuletzt in Mannheim in der Riedfeldstraße gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden der Personen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinwendungsorte ... Mehr lesen»
- Lambsheim/Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell Unfall Zug gegen Auto am Bahnübergang in Lambsheim. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr zu einem Unfall auf der Relaisstraße im Stadtteil Mannheim-Rheinau. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach derzeitigen Ermittlungen kam der 45-jährige Fahrer eines MAN-LKW in Fahrtrichtung Rheinau-Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenbahnhaltestelle “Neuhofer ... Mehr lesen»
