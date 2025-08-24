Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadter Kerwe mit Fassbieranstich offiziell eröffnet – Montag Radrennen

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem schwungvollen Fassbieranstich durch Bürgermeister Thorsten Leva wurde am Samstagabend die 44. Mutterstadter Kerwe offiziell eröffnet.



Im großen Festzelt herrschte bereits zum Auftakt eine ausgelassene Stimmung: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um gemeinsam den traditionellen Beginn des Volksfestes zu feiern.



Doch die Mutterstadter Kerwe bietet weit mehr als Musik und Festzeltatmosphäre: Noch bis Montag gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Fahrgeschäften, Ständen und Aktionen für die ganze Familie. Während die Erwachsenen die gemütliche Stimmung im Zelt oder auf dem Festplatz genießen, kommen auch die Kinder auf ihre Kosten – mit Karussells, Süßigkeitenständen und allerlei Spielen.





Ein sportlicher Höhepunkt steht ebenfalls auf dem Programm: Am Montag, den 25. August, wird mit dem 42. Kerweradrennen wieder ein erstklassig besetztes Rennen durch die Straßen von Mutterstadt stattfinden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken