Mannheim – Schwerer Verkehrsunfall auf der B37

Mannheim / Schwetzingerstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Insassen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A3 Cabriolet stadtauswärts an der Kreuzung Reichskanzler-Müller-Straße / Kopernikusstraße ungebremst über eine rote Ampel. Da zeitgleich ein Pkw ordnungsgemäß aus der Kopernikusstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr, wich der 21-Jährige nach rechts aus. Dabei prallte er zunächst gegen eine Fußgängerampel und anschließend gegen Steine am Straßenrand. Das Cabrio überschlug sich in der Folge und kollidierte mit einer Steinmauer am Rand des Gehwegs.

Während des Überschlags wurde ein 19-jähriger Mitfahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer im Alter von 22 Jahren sowie der 21-jährige Fahrer selbst erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Insassen wurden medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Der Audi wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts kurzzeitig gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.