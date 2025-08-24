Mannheim – 150 Jahre Albert Schweitzer Verhältnis von Mensch und Tier: Lesung mit Musik am 3. September in der Kunsthalle Mannheim



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Titel „Geschichten vom Leben, das leben will“

findet am Mittwoch, 3. September, um 20 Uhr in der Kunsthalle Mannheim (Fried-

richsplatz 4) eine Lesung mit musikalischer Begleitung statt.

Dabei geht es um das Verhältnis von Mensch und Tier. Der Abend ist dem Theologen, Arzt,

Kirchenmusiker und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer gewidmet, dessen

150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Ein Abend mit Elke Niebergall-Roth

(Texte und Lesung), Anna Schweingel (Gesang) und Joachim Vette (Klavier).

Der Eintritt ist frei.

Unser Verhältnis zu Tieren ist von Widersprüchen geprägt. Zu Hunden und Kat-

zen bauen wir persönliche Beziehungen auf. Schweine lassen wir zu Schnitzel,

Wurst und Nackensteaks verarbeiten. Für Tiere, die keine Säugetiere sind, er-

lischt unser Mitgefühl völlig. Dabei leben Tiere in viel reicheren Gefühls- und Ge-

dankenwelten, als wir gemeinhin für möglich halten. Fische haben ein Selbstbe-

wusstsein. Erfolgserlebnisse verhelfen Krähen zu Optimismus. Ameisen retten

verletzte Artgenossen. Singvogelmütter singen ihren Küken im Ei Schlaflieder.

Sozial isolierte Fruchtfliegen entwickeln Schlafstörungen. Springspinnen träu-

men. Hummeln spielen zum Spaß.

Albert Schweitzer, einer der einflussreichsten europäischen Denker des 20. Jahr-

hunderts, betrachtete das Leben als den höchsten aller Werte: „Ich bin Leben,

das leben will, inmitten von Leben, das leben will“. Diese Überzeugung gebiete

es, allem Leben mit Ehrfurcht zu begegnen. Im Zeitalter der industriellen Mas-

sentierhaltung und des menschenverursachten Artenaussterbens ist das aktuel-

ler denn je. Höchste Zeit, unser Verhältnis zu Tieren zu überdenken.

Eine Veranstaltung der Evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt mit Elke

Niebergall-Roth, Texte und Lesung; Anna Schweingel, Gesang; Joachim Vette,

Klavier. (ENR/dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim