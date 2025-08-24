Ludwigshafen – Zeugenaufruf nach Hundebiss



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es im Bereich der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen-Süd zu einem Hundebiss zum Nachteil einer 17-jährigen.

Hierbei wurde die Geschädigte oberflächlich durch einen Hund in ihren Oberschenkel gebissen, obwohl der Hund an einer Leine geführt wurde. Der Hund wird als kniehoch und kräftig mit hellbraunem kurzen Fell beschrieben. Der dazugehörige Hundehalter wird als etwa 50-jähriger Mann mit Glatze beschrieben.

Wer kann Hinweise zum Hundehalter oder auch zum Hund geben? Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz